Soirée u vévodkyně za svitu svící

Výjimečně od pátku 4. do pondělí 7. května budete mít možnost spatřit interiéry ratibořického zámku osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před 200 lety. V průběhu procházky po večerním zámku se dozvíte mnoho zajímavého o tom, jak probíhal večer a čím se v minulosti svítilo na šlechtickém sídle a zažijete také jedno příjemné překvapení. Na závěr pro vás bude připraveno posezení u šálku černé kávy a jablečného závinu. Začátky prohlídek ve 20.30, 21 a ve 21.30 hodin. V případě vyššího zájmu možno i ve 22.00 hodin. Vzhledem k pozdním časům prohlídek prosíme zvažte účast dětí do 12 let. Vstupenky je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin) e-mail: info@zamekratiborice.cz.