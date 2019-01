Muzeum Náchodska vás zve na soutěž o nejlepší vánočku do výstavní síně Muzea Náchodska (v Tyršově ulici) v Náchodě. Akcí nás provede vítězka o nejlepší vánočku ze Žacléře Milena Hetflejšová, která představí tradiční postupy výroby vánoček. Soutěž je také spojena s vernisáží výstavy betlémů. Zájemci, kteří se budou chtít zapojit do soutěže můžou své výrobky přinést v den konání akce nejlépe do 16.30 hodin. Návštěvníci vernisáže se zapojí do ochutnávky. Na základě jejích hodnocení, vyhlásí porota vítěze.