Beseda na téma Švédové před branami! se koná ve čtvrtek 25. ledna v 18 hodin v Blues bar Hotelu U Beránka Náchod. Letos uplyne již 400 let od zahájení jednoho z největších a nejkrvavějších konfliktů historie – třicetileté války. Tento konflikt zasáhl i do životů tisíců obyvatel Náchodska. Co vše se tu odehrálo během oněch osudných třiceti let, si povíme při této besedě. Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.