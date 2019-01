Tradiční vánoční výstava Vánoce s květinou se uskuteční ve dnech 6. až 9. prosince 2018 v přízemí novoměstského zámku. Tématem letošního ročníku je „Ladovská zima“. Máte možnost nakoupit netradiční drobné vánoční dárky a zajištěno je i občerstvení. V těchto dnech si také můžete prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry zámku a to v 11, ve 13 a v 15 hodin. Ve čtvrtek 6. prosince je otevřeno od 14.30 do 18 hodin. V doprovodném programu vystoupí dětské pěvecké sbory Paleček a Lísteček a Terénní berušky ze ZŠ a MŠ Krčín. V pátek 7. prosince je otevřeno od 9 do 18 hodin. V programu vystoupí dětské pěvecké sbory Viktorka, Notičky, Komenďáček, Prostředníček a Malíček a smyčcový soubor Šmytec. V sobotu 8. prosince je otevřeno od 9 do 18 hodin. Dopoledne zazpívá tenorista Ondřej Ducháč a vystoupí dětský pěvecký sbor Kopretinka. V neděli 9. prosince je otevřeno od 9 do 17 hodin. Od 11 do 15 hodin je každou celou hodinu připraveno Babiččino vánoční čtení.