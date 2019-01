Vánoční nadílka pro zvířátka

Přijďte se v předvánočním čase podívat na statek do přírodní rezervace Dubno nedaleko České Skalice na zvířátka: kočky, pejsky, koně, oslíka, pštrosy, telátka, králíky, papoušky, lišáky, hady, či morčata a udělejte jim radost tím, že jim přinesete pod vánoční stromek drobný dárek. Na programu je krmení zvířátek a mazlení s nimi, projížďky na koních či se spřežením, živý betlém, koledy, výstava stacionáře Náchod, společné obdarování zvířátek a rozbalování dárků. Připraveno je i pečení trdelníků či horké nápoje. Můžete přinést např.: vodítka, obojky, ohlávky, karabiny, kartáče na čištění, protiparazitární prostředky, granule, konzervy, pamlsky, zobání pro ptáčky, nůše, košíky, košťata a další. Otevřeno je v pátek 21. prosince od 10 do 13 a v sobotu 22. prosince od 10 do 16 hodin.