Vtipná komedie s jiskřivými dialogy a dramatickým spádem groteskních i tragických situací. se hraje v Městském divadle v Náchodě. Vypráví o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku ve výškovém domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy přijdou o práci a jejich byt je vykraden. Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková a další