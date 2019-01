Vlci na Broumovsku. Čí je krajina?

Vlčí smečka na Broumovsku vzbuzuje emoce. Symbol divočiny v kulturní krajině je některými vítán, jinými odmítán. My lidé si zabydlujeme svět a promítáme do něj hodnoty, které považujeme za důležité. Co je krajina? Kdo nebo co ji utváří? Jaké společenské důsledky má přítomnost vlků na Broumovsku? Jak lze argumentovat pro ně a jak proti nim? Jaké argumenty jsou legitimní? Sentimentální, ekonomické, nebo filosofické? Východiskem příspěvku je tvrzení, že shoda na hodnotách je základem pro účinná ekonomická opatření. Jinými slovy, že politika a ekonomika vycházejí z etiky, nikoliv obráceně.

Druhý příspěvek přednášky objasní původ populace vlků žijících na Broumovsku. Zazní nejnovější ekologické a etologické poznatky o tomto druhu. Přinese filosofické zamyšlení nad tím, zda vlci mohou být člověku v něčem příkladem nebo zda se jich má lidstvo bát.

Čtvrtek 22. listopadu 2018, 18:00

Klášter Broumov / Sál Kreslírna

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. M.A. z Katedry kulturních a náboženských studií na Univerzitě Hradec Králové se dlouhodobě zajímá o vztah hodnot a životního prostředí. K tématu publikovala například knihu Člověk v pokorném závazku vůči světu (Pavel Mervart, 2012) nebo článek Tady jsme doma. Antroporelacionalita jako základ ekologické etiky (SALVE 4/2017).

Mgr. Michal Bojda je zaměstnancem Hnutí DUHA Olomouc, kde se řadu let věnuje monitoringu a terénnímu výzkumu velkých šelem v České republice i na Slovensku. Je vedoucím ekovýchovných programů o velkých šelmách, které realizuje na základních i středních školách.

Délka příspěvků: 1 hod 40 min.

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)

Rezervace: sarka.vavrova@broumovsko.cz, tel. 728 567 176