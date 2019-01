Výstava drobného zvířectva a Psí korzo

V chovatelském areálu U cihelny v Náchodě se tento víkend 12. a 13 května koná Okresní výstava drobného zvířectva. Vystaveny budou expozice králíků, holubů, drůbeže, ukázky chovu drobných hlodavců, terarijních zvířat a exotického ptactva. Připraven je prodej chovatelských potřeb, zvířat, sadby i květin, projížďky na koni či ukázky cvičení se psy – agility. Otevřeno je od 8 hodin, v sobotu do 17.30 a v neděli do 12 hodin. Tradiční přehlídka společenských a sportovních plemen psů „Náchodské psí korzo“ se koná v neděli 13. května od 10 hodin. Registrace na místě od 8 do 9.30 hodin nebo na: https://www.facebook.com/CSCH.Nachod/. Je nutné mít s sebou očkovací průkaz pejska. Přihlášky zasílejte na email: cschnachod@gmail.com