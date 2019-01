Výstava na stromech je celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos proběhne čtvrtý ročník se zaměřením na podmínky výroby bot v továrnách a sweatshopech indické Agry. Hlavní akce proběhne v sobotu 6. října v zahradě Vily Čerych ve 14 hodin. Výstava je přístupná nadále od pondělí 8. října do středy 10. října od 8 do 15 hodin a ve čtvrtek od 8 do 18.30 hodin.