Zahradní modelová železnice

Při cestě z červenokosteleckého náměstí T. G. Masaryka ulicí Manželů Burdychových směrem k rybníku Brodský zaujme každého kolemjdoucího poslední vilka vlevo. Důvodem není samotný rodinný domek, ale modelová železnice stojící na zahradě. Železnici na své zahradě buduje přes tři roky nadšený modelář a velký fanda železnic Tomáš Kafka. Jak sám prozradil, tak vlaky a vláčky má rád už od dětství a staly se nejen jeho velkým koníčkem, ale i povoláním. Živí se totiž jako strojvedoucí na lokomotivě. Modelová železnice není věrnou kopií žádné železniční tratě, ale jak vysvětlil modelář, tak je to umístěné do prostoru zahrady, aby se to vešlo a vše prý vznikalo na základě momentálního nápadu. Styl železnice ale je přizpůsoben zdejšímu kraji. Některé ze stanic proto připomínají stanice na místních tratích. Samozřejmě nesmí chybět kopie nádraží v Červeném Kostelci. Jak modelář prozradil, tak se snažil alespoň trochu připomenout zdejší železniční trať. Dodal, že je k vidění například zastávka ve Rtyni v Podkrkonoší, která už je ve skutečnosti zbouraná. V prostoru zahrady není ale pouze železniční trať. Prostor dotvářejí další budovy, ale i například zřícenina hradu. To má připomenout nedaleký hrad Vízmburk. Železnice je doplněna ještě řadou dalších artefaktů. Nechybí tu ani funkční kopie lanovky na Sněžku či Černou horu. Všechny budovy a doplňky si vyráběl modelář sám.