Zavírání pevnosti

Pevnost Josefov vás zve na tradiční ukončení turistické sezony, které se uskuteční v sobotu 28. října v pevnostním městě Josefov. Dopoledne do Dolíku nad vchodem do podzemních chodeb napochodují historické vojenské oddíly do tábořiště. Ve 13 hodin projde městem slavnostní průvod, aby položil květiny u pomníku císaře. O dvě hodiny později jednotka OPPJ z Ravelinu 14 slavnostně svěsí pevnostní prapor na Josefovských hradbách. Odpoledne v táboře budou ukázky střeleb na hradbách a v podzemní střelecké galerii.