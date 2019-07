Nezávislé divadlo Dobrovice přivezlo do Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci interaktivní představení, které je postaveno na dětech, na rozvoji jejich fantazie a kreativnosti. Diváci dávají za pomoci herce dohromady celý příběh a děj. Mohou si tak vyzkoušet stát na jevišti, prožívat to, co prožívá profesionální herec a také si vyzkouší divadelní kostýmy, práci s rekvizitami a na závěr i pravou „děkovačku.“