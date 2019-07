Ze života našich babiček a dědečků

Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci vlastnil Augustin Hůlek, který v domku provozoval kupecký obchod. I zde museli vykonávat každodenní činnosti, které nám v dnešní době výrazně zjednodušují moderní technologie. Kde bydleli, jak pracovali a jaký vedli život naši předkové? To vše si budou moci děti vyzkoušet. V domku s dvorkem se z nich stanou hospodáři a hospodyně. Nachystají krmení pro zvířátka, zametou dvůr pometlem, připraví do necek vodu na praní nebo nanosí dříví. Lákavou odměnou za práci jim budou chutné výtvory z domácích pecí. Přijít je možné kdykoli mezi 10 až 12 hodinou. Cena obsahuje program a dále i vstup do Domku Boženy Němcové a návštěvu Pohádkového sklepení.