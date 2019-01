Příběh se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř. Francouzský venkov, víno, muzika, přátelství, polívka, hvězdná obloha a UFO. To jsou hlavní atributy této komedie.

Autor: René Fallet

Režie: Oldřich Vízner

Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Jan Szymik, Vojtěch Záveský, Barbora Jánová/Barbora Hrušková

Pořádá Agentura Familie a Kulturní a informační středisko Hronov