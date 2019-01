Zvláštní lidé – výstava voskových figurín

Seznamte se s velice zvláštními osobami, jejichž postižení bylo prokletím, ale i darem. Od pradávna se v naší společnosti vyskytovali jedinci svým zevnějškem výrazně vystupující z davu. Společnost se jich stranila, ale zároveň byla přitahována jejich zvláštnostmi. Z postižení takových lidí často pramenila neskutečná síla a odhodlání vzepřít se osudu a předvést okolí svůj neobyčejný vzhled jako dar, chtěli být respektováni a uznáváni.Proto se často nechávali zaměstnávat v showbyznysu , mnohdy se naučili i neuvěřitelným kouskům, kterými ještě více podněcovali zvědavost návštěvníků. Předkládáme Vám jedinečnou možnost poznat tyto výjimečné lidi na vlastní oči, můžete spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima, několik siamských dvojčat nebo muže s vlčím syndromem... Podle dobových pramenů bylo umělci v petrohradském antropologickém muzeu vytvořeno 25 věrných napodobenin z vosku, byly použity lékařské oční a zubní implantáty a do vosku vpichované pravé lidské vlasy, proto sochy působí dokonale živým dojmem. Výstava je díky svému tématu unikátem. Výstava voskových figurín se koná v Jiráskově divadle v Hronově denně od 10 do 18 hodin do neděle 11. února 2018.