Náchod

Pro dospělé na celém území kraje (tel. 841 155 155)

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, Náchod

ordinační hodiny: SO, NE, svátek: 8.00 - 20.00



Pro děti na celém území kraje (tel. 841 155 155)

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Bartoňova 951, Náchod

ordinační hodiny - všední den: 16.00 - 22.00; SO, NE, svátek: 8.00 - 22.00



Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby

Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné:

- získat informaci na informační lince: 841 155 155

- nebo kontaktovat svého praktického lékaře

- nebo využít služeb ambulancí a oddělení nemocnic