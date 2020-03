- INFOLINKA krajské hygieny Královéhradeckého kraje:

tel. 778 532 313

Od pondělí 16. března 2020 jsou všechna pracoviště Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje přístupné pro veřejnost pouze v úřední dny v pondělí od 8:00 hod do 11:00 hod. a ve středu od 13:00 hod. do 16:00 hod. Prosíme občany, aby své záležitosti vůči KHS řešili primárně e-maily, nikoliv osobně. Kontakty jsou uvedeny na www.khshk.cz.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZDRAVOTNICTVÍ, ROUŠKY

Dovolat se do ordinací lékařů je problém, zkuste e-mail



Na režim pouze akutních případů a telefonických konzultací s pacienty přešli středočeští praktičtí lékaři i zubaři po omezeních vyhlášených vládou ČR v noci na pondělí. V praxi to však většinou znamená, že první den nového týdne jsou jejich telefony permanentně obsazené. V některých případech systém dokonce hlásil, že telefonní číslo neexistuje a až při opakovaných pokusech se ozvala informace, že číslo je obsazené. V případě, že se nedovoláte svému lékaři, je dobré vyhledat jeho webové stránky a zkusit komunikovat e-mailem. Mnozí lékaři také již na svých webech informují o změnách ordinační doby a podobně.

Je nošení roušek povinné?

Ano. Z rozhodnutí vlády si lidé musejí od středeční půlnoci (v Královéhradeckém kraji již od 12:00) zakrývat ústa a nos. Roušku byste tedy nosit měli.

Co když nemám roušku?

Můžete využít šálu, šátek či doma vyrobenou roušku.

Kde všude ji musím mít?

S výjimkou domova, vlastního vozu či pracoviště, kde nepřicházte do styku s veřejností, všude.

Tedy i v obchodě či hromadné dopravě?

Ano, i tam.

A na ulici třeba cestou do obchodu?

Ano, i na ulici je povinná.

A co v lese či v parku?

Roušky musí lidé nosit všude, kde mohou přijít do styku s druhými osobami. Tedy například i v městském parku. V lese, kde nikdo dokola není, je ale zbytečná.

Kdo bude kontrolovat nošení roušek?

Mimo jiné na to budou dohlížet městská a státní policie.

Kde roušku seženu?

V současnosti jsou nedostatkové. Pokud vám ji tedy neposkytne zaměstnavatel nebo nedá někdo známý, můžete si ji ušít doma. Nejlépe z netkané bavlny. Je ale možné užít i šátek či šálu.

Jak dlouho mohu roušku nosit?

Doporučuje se dvě hodiny v kuse, poté by ji člověk měl vyměnit za jinou. Ale použitou roušku lze vyvařit či vyprat na 60 stupňů Celsia, vyžehlit a znovu použít.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní, společenské a sporotovní:

Jaroměř: Městské muzeum v Jaroměři ruší plánované akce

Náchod: V Náchodě zavřeli krytý bazén, zimní stadion i kino

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY



Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod

- aktuální informace o koronaviru zde: www.mestonachod.cz/urad/coronavirus

Omezení provozu Městského úřadu v Náchodě

S ohledem na mimořádná opatření zavedená státem se omezuje provoz Městského úřadu v Náchodě pro veřejnost následovně: Pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.

Aby bylo možné vyhovět všem klientům v této mimořádné situaci, ruší se elektronický objednávkový systém.

I nadále prosím zvažte, zda vyřízení vaší záležitosti v prostorách městského úřadu a s jeho zaměstnanci by bylo možné odložit.

V případě potřeby, prosím, nejdříve telefonicky kontaktujte vedoucího příslušného odboru:



Tajemnice: 736 613 426

Odbor správní: 736 613 425

Odbor správy majetku a financování: 736 613 423

Odbor investic a rozvoje města: 608 823 993

Odbor školství: 778 420 211

Odbor sociálních věcí a školství: 736 613 419

Odbor výstavby a územního plánování: 736 613 416

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu: 736 613 415

Odbor životního prostředí: 736 613 417

Odbor dopravy a silničního hospodářství: 736 613 418

Odbor obecní živnostenský úřad: 736 613 421

Městský úřad Broumov, tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov

- aktuálně zde: www.broumov.net

Městský úřad Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Aktuální info: www.cervenykostelec.cz

Městský úřad Česká Skalice, třída Tomáša Garrigua Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Aktuální info: www.ceskaskalice.cz

Městský úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Aktuální info: www.novemestonm.cz

Městská policie Náchod

V Náchodě slouží v současné době devatenáct strážníků v nepřetržitém, čtyřiadvacetihodinovém provozu. Služba je zajištěna vždy minimálním počtem tří strážníků. V rizikové době, za kterou považujeme noční dobu o víkendech, je služba posílena na dvě dvoučlenné hlídky.

Služebna: Hurdálkova 406 (vedle kina Vesmír)

Telefon: 739 548 951

Mateřské školy v Náchodě

- seznam školek zde: www.mestonachod.cz

OBCE I SPOLKY POMÁHAJÍ

Osamělí senioři v Náchodě se nemusejí bát, že by neměli k dispozici potraviny nebo léky. Přímo domů jim je přivezou dobrovolníci, které dává dohromady vedení města. Více zde: Seniorům v Náchodě dovezou potraviny dobrovolníci

Vedoucí novoměstského skautského střediska nabídl pomoc občanům Nového Města nad Metují. Více zde: Skauti nabízejí pomoc seniorům

Obchody, restaurace, e-shopy

Mohu si nakoupit?

Ano, potraviny, drogerie, lékárny, čepací stanice zůstávají otevřené. Není omezena ani jejich provozní doba ani jejich sortiment. Výjimku mají prodejny s výpočetní technikou, spotřební elektronickou či například krmivy a dalšími potřebami pro zvířata

Které obchody jsou zavřené?

Až do 24. března do 6:00 jsou zavřeny všechny ostatní prodejny, které nezmiňuje předchozí bod.

Jsou otevřené i velké obchody a nákupní centra?

Jsou otevřené - ale jen pro potraviny, drogerii, lékárny, optiky. Záleží ovšem na provozovateli tohoto centra. Pokud je nechá otevřené, tak ano. V nákupních centrech nefungují restaurace, kina a ostatní obchody.

Mohu do restaurace a kdy?

Všechny restauracem hospody, čajovny i herny jsou od 14. března 6:00 do 24. března 6:00 zavřené. A to bez výjimky.

Jak je na tom jídelny?

Otevřeny zůstávají také ty restaurace, které se starají o stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a ve věznicích.

Zůstanou otevřeny fast foody?

Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb. Takže pokud mají výdejové okénko nebo prodej jídla bez vstupu do provozovny, tak ano.

Nebude kolabovat zásobování obchodů a továren?

Nemělo by. Vláda totiž dala výjimku řidičům kamionů i nákladním vlakům (a pilotům). Mohou volně jezdit.

Fungují e-shopy?

Ano, zákaz se jich nedotkl.

Fungují výdejny e-shopů?

Jedině ty, kde se prodává povolené zboží. Jinak jsou zavřeny.

Nemám už co číst a knihovny jsou zavřené. Koupím si knihu?

Jedině přes web a pak musíte počkat, než Vám to pošta nebo jiný kurýr donese. Knihkupectví, ale například i papírnictví jsou zavřena.

Mohu jít k holiči?

Ne, zákaz se vztahuje i na kadeřnické služby.

Mám jarní kabát v čistírně. Mohu si jej vyzvednout?

Ano, prádelny a čistírny i nadále fungují.

Budu malovat byt. Seženu někde potřeby?

Ne, prodejny pro kutil i zahrádkářské potřeby jsou zavřeny. Jediná možnost, která vám zbývá, je koupit to přes web.

Návštěvy nemocnic a hospiců

Mohu navštívit hospitalizovaného člena rodiny v nemocnici?

Ne, v těchto zařízeních platí zákaz návštěv už od úterního rána. Důvodů je několik. Jednak za opatřením stojí snaha ochránit lékaře a ostatní zdravotnický personál. Navíc podstatnou část pacientů tvoří senioři, kteří patří k nejvíce ohroženým lidem. Výjimkou ze zákazu návštěv je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám.

Jak je to se zákazem návštěv v domovech pro seniory?

Podobně jako v nemocnicích, ani v domovech důchodců své blízké nenavštívíte. Opět je důvodem to, že lidé nad sedmdesát let patří mezi ty, kteří jsou nejvíce náchylní nemoci a v případě nákazy ji mohou podlehnout. A opatření má ochránit jak vaše blízké, tak jejich spolubydlící v domově.

Mohu jít na návštěvu do hospicu?

Ano, v tomto případě je možné ji uskutečnit. Hospice jsou totiž určeny především pro nevyléčitelné a těžce nemocné osoby v konečném stadiu nemoci a lidé by měli mít možnost se s nimi rozloučit.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

- Královéhradecký kraj omezí od pondělí 16. března některé linky veřejné autobusové dopravy. Vedle toho zavádí i důslednější hygienická opatření v jednotlivých autobusech. Více info zde: Královéhradecký kraj omezuje autobusovou dopravu

ROZVOZ JÍDLA

Pro rozvoz jídla je možné využít služeb, jako je iTesco, Rohlík.cz nebo Košík.cz.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU