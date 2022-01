Ledovec A68A byl součástí šelfu Larsen-C na Antarktickém poloostrově před koncem července 2017. V té době byl největším ledovcem na Zemi s rozlohou 5719 km2, jen o pár stovek větší než Ústecký kraj.

Po odlomení byl ledovec unášen přes Jižní oceán. V prosinci 2020 se začal přibližovat k ostrovu Jižní Georgie, který je od pobřeží Argentiny vzdálený téměř 2100 kilometrů, a je domovem mnoha divokých zvířat, včetně tuleňů a tučňáků.

Vědci uvádí, že se ledovec rozpadl těsně předtím, než by mohl dopadnout na mořské dno. Srážka by totiž vážně poškodila ekosystém ostrova, což by zahrnovalo i uhynutí zvířat.

Naštěstí ke srážce nedošlo, ale stále mohou nastat masivní dopady. Studená sladká voda je unášena proudy, takže směs se slanou teplou vodou uvolní živiny do oceánu.

Vědci se domnívají, že to změní nebo vytvoří nový plankton v oblasti, což bude mít dopad na místní potravinový řetězec. Co to ale znamená pro životní prostředí v dlouhodobém horizontu, stále není jasné.

„Chceme zjistit, zda mělo roztání ledovce pozitivní nebo negativní dopad na ekosystém kolem Jižní Georgie,” říká Anne Braakmann-Folgmannová, výzkumnice z University of Leeds v Anglii a Centra pro polární pozorování a modelování.

Mezinárodní tým vědců zkoumal ledovec od jeho prvního odlomení před více než třemi lety pomocí tří satelitů pro kontrolu jeho velikosti a dvou pro určení tloušťky.

Z pozorování uvolněné vody vyplynuly výše zmíněné hodnoty. „Jde o obrovské množství roztopené vody,” uvádí ve studii Anne Braakmann-Folgmannová.

K tání došlo v důsledku pohybu ledovce ze studených vod podél Drakeova průlivu do teplejšího moře Scotia. Když se ledovec přiblížil k ostrovu, jeho tloušťka klesla z 235 metrů na 66 metrů, většina se zmenšila od listopadu 2020 do ledna 2021.

Úplně pak ledovec roztál v dubnu 2021. Za svou téměř čtyři tisíce dlouhou cestu rozpustil přes 992 miliard tun ledu. „Vzhledem k tomu, že A68A absolvovala běžnou cestu přes Drakeův průliv, doufáme, že se dozvíme víc o ledovcích, které mají podobnou trajektorii, a také o tom, jak ovlivňují polární oceány,” sděluje Braakmann-Folgmannová.

The A68A #iceberg journeyed from the Larsen C Ice Shelf on the #Antarctic Peninsula, across the Weddell Sea, into the Scotia Sea and approached #SouthGeorgia Island. Once it began moving across the Drake Passage, it travelled through increasingly warm waters and began to melt. pic.twitter.com/A08HGCSBxX