Kosterní pozůstatky dinosaura byly odkryty již v roce 2006 ve spolkovém státu Queensland, jež se nachází na severovýchodě australského kontinentu. Následovalo patnáct let titěrné vědecké práce. Až nyní byl popis pravěkého tvora, který dostal jméno Australotitan cooperensis, konečně zveřejněn v odborném časopisu PeerJ.

Australotitan je zástupcem skupiny sauropodů, velkých býložravých dinosaurů, kteří se vyznačovali silně prodlouženými krkem, dlouhým ocasem a - v poměru ke zbytku těla - i malou velikostí lebky. V rámci této skupiny je pak nový dinosaurus řazen mezi takzvané titanosaury. Právě do této podskupiny přitom patří někteří z největších živočichů, kteří kdy kráčeli po naší planetě.

Podle kosterních pozůstatků, které byly datovány přibližně do doby před 96 až 92 miliony let, mohl dospělý Australotitan cooperensis dosáhnout maximální výšky 6,5 metru, přičemž na délku měřil až 40 metrů. To z něj činí vůbec největšího dinosaura objeveného na australském kontinentu a zároveň jednoho z patnácti největších dinosaurů vůbec.

Jak upozornil server Newsweek, přibližná váha pravěkého tvora, se odhaduje jen velmi obtížně. Vědci se však domnívají, že se mohla pohybovat v rozmezí mezi 23 až 82 tunami živé váhy.

Velká šťastná rodina

"Když jsme kosterní pozůstatky Australotitana porovnali se třemi druhy dinosaurů nalezených u města Winton, zjistili jsme, že se jednalo o příslušníky jedné velké šťastné rodiny," uvedl paleontolog Queenslandského muzea Scott Hocknull. "Australotitan byl největší, následoval Wintonotitan a zbylí dva - Diamantinasaurus a Savannasaurus - byli menší a podsaditější," dodal.

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že kosterní pozůstatky byly objeveny nedaleko rodinné farmy, kterou vlastní paleontologové Robyn a Stuart Mackenziovi. "Je úžasné, že jsme byli u celého toho příběhu. Ať už šlo o objevení prvních kostí našim synem, zahájení vykopávek… Je to skutečné privilégium," svěřil se Stuart Mackenzie zpravodajskému serveru BBC.

K popsání nového dinosaura se již vyjádřila i vláda australského státu Queensland, která jej v úterý označila za "přínos pro místní výzkum dinosaurů". "Austrálie je jednou z posledních lokalit, kde stále ještě dochází k obdobným objevům a Queensland se rychle stává 'hlavním městem' paleontologů. Stále ještě zbývá mnohé objevit," uzavírá Jim Thompson z Queenslandského muzea.

Ptáte se, jaký dinosaurus byl největší? Určit vítěze není vůbec snadné. Dinosauřím rekordmanem je ale pravděpodobně Argentinosaurus, který žil na konci křídy (před 96 až 94 miliony let) na území dnešní argentinské Patagonie. Podle vědecké studie publikované v roce 2020 vážil tento tvor přibližně 85 tun. Jeho délka je pak odhadována na 36,6 metru.