Domněnku, že hmyz neprožívá takovou bolest jako vyšší živočichové, zpochybnili autoři nové studie zveřejněné v časopise Proceedings of the Royal Society B s pomocí molekulárních, behaviorálních a neurovědeckých důkazů.

Trio výzkumníků Matilda Gibbons, Sajedeh Sarlak a Lars Chittka ve studii zmiňuje nocicepci, což je proces zahrnující vznik bolesti podrážděním nociceptorů nepříjemnými podněty například extrémními teplotami, tlakem nebo chemickým útokem. Všichni živočichové, včetně hmyzu na tyto podněty reagují, aby omezili poškození svého těla.

Do insects feel pain? The evidence out there is at least consistent with this. More (experimental) work from our team to follow in few weeks. Watch this space… https://t.co/G2WilO9j7g