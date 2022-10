Neandertálci a lidé žili vedle sebe více než tisíc let. Kopírovali se navzájem

Neandertálci a moderní lidé si možná navzájem kopírovali nápady na nástroje a šperky. Odhalil to nový výzkum. Druhy měly koexistovat více než tisíc let. Informoval o tom list The Guardian.

Neandertálci a lidé sdíleli mezi sebou tedy nejenom geny, ale také kulturu. | Foto: Wikimedia Commons, Neanderthal-Museum, Mettmann - Pressebilder Neanderthal Museum, CC BY-SA 4.0