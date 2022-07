Snahy o uskutečnění kvantové komunikace jsou přitom i na Zemi v plném proudu. Myšlenka spočívá v tom, že kvantová mechanika poskytuje určité vlastnosti, díky nimž by byl přenos informací rychlejší a bezpečnější než běžné systémy. Převést myšlenku do reality se však zatím stále nepodařilo.

Pentagon odtajnil informace o UFO: Hlásí čtyři sta setkání, vše prověřuje

Jednou z hlavních překážek, které je třeba překonat, než bude možné vytvořit kvantové sítě, je to, že jsou velmi křehké a náchylné k rušení. Podle nejnovější studie by však takové sítě mohly létat napříč vesmírem, aniž by se rozbily.

„Kvantové stavy obecně považujeme za velmi křehké, a pokud dojde k jakékoliv vnější interakci, dají se snadno zničit,“ vysvětlil pro Science News hlavní autor výzkumu, teoretický fyzik Arjun Berera z Edinburské univerzity ve Velké Británii.

Rychlá a spolehlivá cesta

Berera a jeho kolega Jaime Calderón-Figueroa, další teoretický fyzik z Edinburské univerzity, provedli výpočty pohybu rentgenových paprsků napříč prázdným prostorem, aby ověřili, zda nedochází k případné dekoherenci (rozpadu kvantového stavu).

Vědci podle webu Science Alert zjistili, že pokud by se jako kvantové částice použily fotony (zjednodušeně řečeno částice světla) mohly by se přenést nejméně přes stovky tisíc světelných let.

An alien civilization could beam quantum messages to Earth. Photons could be transmitted over interstellar distances without losing their quantum nature. That means scientists searching for extraterrestrial signals could also look for quantum messages https://t.co/mVHCoa28b2 pic.twitter.com/EUvjhB7vvu — Massimo (@Rainmaker1973) July 7, 2022

Průměrná hustota hmoty ve vesmíru je totiž mnohem menší než na Zemi a toto „čistší“ prostředí znamená v podstatě méně překážek na trase. Na to, aby kvantovou komunikační síť vyvedly z kurzu, by podle vědců nestačily dokonce ani gravitační síly.

„Je pravděpodobné, že kvantová komunikace zprostředkovaná fotony by mohla být navázána na mezihvězdné vzdálenosti, zejména pro fotony v rentgenové oblasti pod hmotností elektronu,“ píší odborníci ve svém článku.

Atraktivní spekulace

To, že by mimozemské formy života mohly využívat kvantové sítě k tomu, aby spolu hovořily nebo se snažily navázat kontakt s námi, je samozřejmě čistá spekulace - ale zároveň to astronomům dává další potenciální známku života, kterou mohou sledovat.

Cestovat vesmírem jde i bez kosmické lodi, tvrdí studie. Může to spasit lidstvo

Výzkumníci tvrdí, že „významný přenos informací“, který je možný u kvantového signálu, by byl atraktivní pro jakoukoli mimozemskou inteligenci ve vesmíru, ačkoliv k jeho dekódování pravděpodobně musí být zapotřebí plně funkční kvantový počítač.

A ani kvantová komunikace není kouzelná: informace se stále nemůže šířit rychleji než rychlostí světla, takže může trvat léta, než dorazí k cíli.