Zdroj: Archiv

Lenka Grunerová, KDU-ČSL, 50 let, pracovnice v sociálních službách

Pokud by se opět o osudu měšťanského pivovaru rozhodovalo, měli by do rozhodování být prostřednictvím svých volených zastupitelů vtaženi i občané města. Nelze uvažovat pouze o lukrativnosti pozemků pro případný prodej, ale je třeba brát v potaz i architektonické hledisko a případný celkový zásah do historického jádra města. V minulých letech bylo již zpracováno více projektů, které smysluplné využití historické budovy nabízely, většinou však vše ztroskotalo na nedostatku financí nebo na účelu, pro který by byly pozemky využity. Osobně si myslím, že nemá cenu hledat ukvapená řešení ve smyslu budovu prodat, neprodat, spíše rozhodovat ve správný čas o možnostech, které se aktuálně nabízejí.