Zdroj: Archiv

Ivana Šimurdová, Přísaha, 57 let, učitelka

Doprava je jednoznačně prioritní! Není nač čekat! A my nebudeme čekat ani na obchvat, jehož stavbu samozřejmě podporujeme. V našem volebním programu máme návrh optimalizace kamionové dopravy v dopravní špičce, který by měl řidičům osobních aut v centru města alespoň částečně pomoci do doby, než bude obchvat zprovozněn. Odkloněním části zejména kamionové dopravy z centra se Náchoďákům zcela jistě hodně uleví.