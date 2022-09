Zdroj: Archiv

Luděk Bastl, VIZE 22, 42 let, ekonom

Jednoznačně ANO. Myslíme si, že obyvatelé Nové Města nad Metují, Krčína, Vrchovin a Spů již čekali opravdu dlouho, aby se s koupalištěm začalo něco dělat. V každé anketě nebo dotazníku se lidé vyjádří, že koupaliště chtějí. ale současné vedení města toto přání prostě nerespektuje. A stále se hledají výmluvy typu povodňová oblast, peníze, řešení dopravní situace apod. Vždyť už je to trapné. Už se koupaliště řeší 20 nebo 30 let? Současné vedení města mělo 12 let na to s tím něco udělalo tzn., že času bylo dost a bylo to i v době obecné prosperity.