Do letošních voleb však šel na vlastní triko a nikde nebylo ani zmínky o jeho domovské straně ČSSD, která se dlouhodobě potýká s velkými problémy. „Trochu jsem se odklonil, ale stále jsem věrným členem ČSSD. Ve městě, jako je Náchod, je komunální politika jiná než na celostátní úrovni. Zde se primárně volí lidé. A naši voliči nám tímto hlasováním dali najevo, že to asi ty poslední roky neděláme špatně," dodal Birke.

Zdroj: Petr Vaňous

S velkou pravděpodobností opět zvolený starosta Náchoda, který by tak vstoupil do svého čtvrtého starostenského období, však po očku sledoval i to, jak si jeho domovská ČSSD vedla v celé republice. „A není mi z toho dobře. Spíš je mi z toho smutno. Sociální demokracie zkrátka není v kondici a je před námi strašně moc práce. Vedení strany by se navíc po současném výsledku, kdy se krčíme na chvostu, když už se ve velkých městech někam dostaneme, mělo zamyslet nad dalším postupem,“ doplnil Birke.

Budu jednat se všemi, vyjma SPD

Čas na slavení v táboře uskupení Jana Birkeho však bude krátký. Už v neděli v 10 hodin má Birke naplánované schůzky s potenciálními koaličními partnery. Základem bude jednání s těmi stávajícími, tedy ODS, STAN a Východočechy. „Tentokrát jsem slíbil, že se sejdu i s ostatními demokratickými subjekty. Tedy i s ANO, které skončilo druhé na pásce,“ řekl Birke. S kým se však rozhodně sejít nehodlá, je SPD. „Jejich lídr ani nemá trvalé bydliště v Náchodě a ani nevím, proč bych s nimi měl jednat,“ dodal vítěz náchodského volebního klání.

Jaroměř mlží

Ve dvacet kilometrů vzdálené Jaroměři, tedy druhém největším městě na Náchodsku, opanovalo volby hnutí ANO. To v 21členném zastupitelstvu získalo se ziskem 34,81 procenta 8 mandátů Jeho lídr Jan Borůvka však zatím není rozhodnut, zda by usiloval o post starosty. „Je to pro mě veliké překvapení a takový výsledek jsem nečekal. Čekají nás teprve jednání s jednotlivými uskupeními, která zde uspěla. A jak je v politice známo, budu se snažit o umění možného,“ uvedl bez bližších podrobností Borůvka.