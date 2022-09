"Všichni v sobotu uznali naše vítězství a deklarovali, že nemají problém s tím, kdybych se stal starostou města. Ovšem za předpokladů, že bychom se dohodli na velké koalici," říká Arnold Vodochodský, který by se nebránil představě, aby čtyři nejsilnější strany mohli společně pracovat pro město. "Je to moje přání, ale nevím jestli to tak dopadne," je si vědom možnosti, že také může být všechno jinak a tajná zákulisní jednání ostatních mohou Broumovskou vlnu z vedení města vyšachovat. "Došlo tu k situaci, kdy jsou ve hře čtyři uskupení a všechny mají požadavek na pozici starosty nebo místostarosty. A to v minulosti tak jednoznačné nebylo."

Dosavadní místostarosta Kamil Slezák (Broumováci) je také nakloněn variantě širší koalice. "V neděli večer od 19 hodin pokračujeme v dalším jednání," prozradil a potvrdil, že varianta, aby vítěz zastával starostenskou funkci problém nemá. "Z našeho pohledu je vítěz voleb jasný a ten by měl zastávat ten nejvyšší post," potvrdil Kamil Slezák, který si je vědom, že přetlaku na post místostarosty. "Tam je více adeptů. Samozřejmě se to může vyvinout úplně jinak," dodal.