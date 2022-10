Místostarostou zůstává 52letý Kamil Slezák (Broumováci). Ten byl v pořadí co do počtu hlasů na druhém místě, takže se dá říci, že uspořádání na radnici kopíruje výsledek voleb. Dosluhující starosta v tomto hodnocení skončil na devátém místě a ve vedení města tak na něj nezbylo místo.

Vzhledem k poměrně vyrovnanému volebnímu výsledku čtyř seskupení se dalo očekávat, že jednání nebudou jednoduchá. "Náš původní záměr bylo vytvoření co možná nejširší spolupráce na původním koaličním půdorysu," říká Arnold Vodochodský. K jednacímu stolu hned v neděli usedly čtyři nejsilnější subjekty (Broumovská vlna 6 mandátů, Volba pro Broumov (5), Broumováci (4) a KDU-ČSL (4). "Očekával jsem, že to nebude úplně snadné, protože každé uskupení chtělo post ve vedení města," říká Vodochodský, že na dvě radniční pozice byly čtyři zájemci.

Nové vedení města Broumov:

Starosta: Arnold Vodochodský

Místostarosta: Kamil Slezák



Počet radních:

- Broumovská vlna – 2 (Michal Čepelka, 2. radní v jednání uvnitř uskupení)

- Broumováci – 2 (Šárka Sedláčková, Pavel Trojan)

- “ČSSD a Nezávislí“ – 1 (Ondřej Habart)

Starostenský post pro vítěze voleb nikdo nerozporoval, ale mela se strhla o židli místostarosty. Zazněl i návrh na vytvoření ještě jednoho místa pro druhého placeného místostarostu, čemuž byli nakloněni KDU-ČSL (Lenka Grunerová) a Volba pro Broumov (Jaroslav Bitnar). Broumovská vlna ale myšlence vzniku pozice druhého placeného místostarosty nakloněna nebyla. "Jako ústupek jsme navrhli vznik uvolněné pozice radního pro investice pro současného starostu," zmiňuje Arnold Vodochodský, že ani tento návrh nebyl přijat. Jelikož o post místostarosty měly zájem všechna tři zbývající uskupení a nikdo ze svého nechtěl ustoupit, skončilo první jednaní neúspěchem.

V ten okamžik do hry vstoupil nový hráč - zlaté vejce měla v rukou dosud opomíjená ČSSD a její tři mandáty. Jelikož lídr sociálních demokratů Ondřej Habart ctil výsledek voleb a neměl místostarostenskou ambici, zrodila se třinácti členná koalice tří seskupení - Broumovská vlna se starostou Arnoldem Vodochodským, Broumováci s místostarostou Kamilem Slezákem a ČSSD s Ondřejem Habartem na postu radního. "Nabídli jsme ještě spolupráci zastupitelům za KDU-ČSL, ale tato nabídka se nesetkala se zájmem. Mrzí mě to, že jsme se nedohodli na širší koalici. Zkušenosti například Jiřího Ringela bychom uvítali, protože vždy hájil to nejlepší pro město," dodal Arnold Vodochodský.

Proč se KDU-ČSL nechce podílet na práci v koalici zdůvodňují její zástupci na FB profilu své kandidátky "Pro nadcházející těžké období, kdy město budou tlačit vysoké ceny energií spolu s vysokou cenou úvěrů a má rozjetou na broumovské poměry velkou a komplikovanou investici do domova důchodců, považujeme toto vedení za slabé. Stáli jsme o z našeho pohledu silnější tým a toto řešení nemůžeme podpořit a odcházíme do opozice." vysvětlují své rozhodnutí zvolení zástupci KDU-ČSL a dušují se, že v žádném případě nebudou blokovat nic co by mohlo být ve prospěch Broumova.