"Chtěli bychom pokračovat v tom, co jsme před čtyřmi lety započali. Tehdy byl naším hlavním cílem převzít skály pod naše křídla a to se stalo. Jejich potenciál bychom rádi ještě více rozvíjeli. Žádný ,převrat´ ale nechystáme. Minulé roky to nebylo snadné kvůli covidu, a nyní to rozhodně nebude o nic jednodušší. Uvidíme," dodal starosta Bitnar. Ustavující veřejné jednání zastupitelstva je plánováno na středu 19. října od 17 hodin ve školní jídelně.

V opozici zůstává uskupení Pro lepší Teplice a Nezávislí, kde byl lídrem někdejší starosta Milan Brandejs. Ten získal ze všech zvolených zastupitelů nejméně hlasů. "Volební období 2018-2022 je minulost, nyní se těším na novou přítomnost. Noví lidé, nový začátek, spousta příležitostí a nápadů, jak posunout naše město dopředu. Nezklamejme důvěru svých voličů zbytečným hašteřením, polopravdami a neztrácejme čas ve dnech, natož v rocích."

Přehled zastupitelů:

Svornost: Josef Bitnar, Andrea Plná, Petr Metelka, Antonín Novotný

Změna pro město: Věra Prokopová, Soňa Černá

KSČM: Jaroslav Martinec

Pro lepší Teplice: David Duda, Luděk Suchánek

Nezávislý: Radim Války, Milan Brandejs