Přes Náchod každý den projíždí tisíce nákladních automobilů, od nichž by měl městu ulevit obchvat. Na kopnutí do země se čeká už spoustu let. Stejné je to s lázeňstvím - někdejší lázeňský život současníci znají spíše z vyprávění a dlouhé roky lázně chátraly. Od loňského roku ale patří městu a to je hodlá vzkřísit.