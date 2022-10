Zatímco v porevoluční euforii v roce 1990 přišlo skládat na Náchodsku zastupitelstva více než 82% voličů, tak sobotní sčítání hlasů se nedostalo ani na 47% - to je nejméně v historii. Zdá se, jako by adepti na samosprávu neměli důvěru svých spoluobčanů. Není to ale pravidlo. Některá osvědčená jména opět bodovala. Například náchodský starosta Birke, jenž pragmaticky vsadil na své jméno, které upřednostnil před nejistou značkou ČSSD. A vyplatilo se – kandidátka pod jeho vedením získala o mandát víc než před čtyřmi roky a o tom, kdo bude stát v čele města není pochyb.