V Meziměstí kralovala bývala starostka, na starostenskou židli se ale nevrátí

V příhraničním Meziměstí vyslovili voliči největší důvěru někdejší starostce Evě Mückové. Suverénně největší počet hlasů ji z pátého místa kandidátky „Pro občany Meziměstí“ vynesl do čela a rázem se objevila možnost, že by se opět vrátila do starostenské kanceláře. Tuto možnost ale nevidí reálně.

Eva Mücková | Foto: Archiv