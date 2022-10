Po sečtení tak bude mít Birke, který je po dohodě všech subjektů také jediným kandidátem na starostu, pohodlnou většinu 17 zastupitelů v 27členném zastupitelstvu. „Jednání byla dlouhá a precizní. Po všech schůzkách, které jsem jako vyjednávač absolvoval i s místostarostou Janem Čtvrtečkou, jsme se takto rozhodli,“ uvedl Birke, který se v příštích dnech dostane již počtvrté do starostovského křesla v Náchodě. Jednou z jeho priorit ve funkci je dotáhnout do úspěšného konce hlavně výstavbu obchvatu Náchoda. „Za těch dvanáct let ve funkci chci dotáhnout to, co začali již moji předchůdci a obyvatelé Náchoda, ale i okolních obcí po tom dlouhodobě volají. Minulý týden jsme z úst ministra dopravy Martina Kupky slyšeli, že je vše na dobré cestě a co nejdřív se se stavbou začne. Snad už příští rok začne archeologický průzkum a my se konečně dočkáme i samotné výstavby,“ uvedl jednu z priorit Birke.

Birke jednal i s druhým na pásce. Druhé ANO získalo 14,11 procenta hlasů a čtyři křesla v zastupitelstvu. „Jedna z podmínek ostatních koaličních partnerů byla, že do vedení města ANO nechtějí. A my jsme to akceptovali,“ dodal Birke. Ten se do svého čtvrtého období v pozici starosty dostane s největší pravděpodobností již za měsíc. Na 20 října je totiž naplánované ustavující jednání náchodských zastupitelů. Na něm bude kromě křesla starosty řešena i volba místostarostů, devíti radních a předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.