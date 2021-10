Koalice SPOLU a blok PirSTAN podepsaly memorandum o spolupráci. Znamená to, že tato pětice stran jde do vyjednávání o vládě společně a bude chtít, aby jejího lídra prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem?

Určitě ano. V textu memoranda je přímo uvedeno, že vyzýváme pana prezidenta, aby pověřil Petra Fialu jako zástupce jasné parlamentní většiny, která disponuje 108 mandáty, jednáním o sestavení nové vlády.

Věříte tomu, že Miloš Zeman i Andrej Babiš budou postupovat státnicky a uznají, že přes vašich 108 mandátů vlak nejede, a proto nebudou uměle prodlužovat období do jmenování nové Fialovy vlády?

Skutečně si myslím, že výsledek je jednoznačný, a ta jednoznačnost by měla zapůsobit i na ostatní politické subjekty. Pevně doufám, že se to stane.

Díky čemu podle vás uspěly dva dosud opoziční koaliční bloky?

Ukázalo se, že poptávka po změně je veliká, což dokumentovala i vysoká volební účast. Potvrdilo se, že lidi v této zemi styl vlády Andreje Babiše, věčné strašení, poukazování na oponenty, jejich očerňování, křičení, vyhrožování, jednoduchá řešení místo koncepce, už nebaví. Vnímám to jako hodnotový obrat. Bývalý komunista Babiš i komunisté současní byli posláni na jinou dějinnou linku, než na jaké byli doteď, a to je dobře.

Volby ukázaly, že lidé si přejí proevropské směřování, aby Česká republika byla kvalitní středoevropskou zemí k dobrému životu a nekráčela směrem, kterým se vydal pan premiér Babiš, tedy k Orbánovi na Východ.

V kampani jste poukazovali na to, že Babišův kabinet měl devatenáctiprocentní důvěru obyvatelstva, což se neblaze projevilo v covidové krizi. Budete se snažit, aby vaše vláda byla k lidem vstřícná a vnímala občany jako partnery, aby se Česká republika stala jakýmsi středoevropským Dánskem?

To jste řekla krásně. Dlouhodobě říkám, že Česká republika by se měla právě Dánsku a skandinávským zemím přiblížit, sejmout z úřadů, které častokrát sídlí v různých palácích, okázalost a papalášství, přiblížit je civilní výkonem profese lidem. Nejlepší metodou je transparentnost, jasná informační linka vůči občanům v příjemných i nepříjemných věcech, budování důvěry. To je velký závazek a určitě i náš cíl.

Získal jste obrovský počet preferenčních hlasů, STAN bude mít 33 poslanců. Je to kromě jiného pro vás poukázka na křeslo ministra vnitra?

Nebudu falešně skromný, z těch hlasů mám obrovitánskou radost, ale především je to závazek. Moc za to lidem děkuji. Jako pragmatický politik pak dodávám, že přímé hlasy od voličů dodávají ve vyjednávání důležitou sílu.