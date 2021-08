Lídry těchto subjektů a kandidáty na premiéra, Ivana Bartoše, Andreje Babiše a Petra Fialu, Deník a deník.cz představí v unikátní sérii patnáctiminutových živých debat.

Jejich obsah určili čtenáři Deníku svými odpověďmi v anketě, jíž se zúčastnilo 13 400 respondentů. Moderátorkou názorových výměn bude redaktorka a komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. První debata se uskuteční již ve středu 18. srpna v 10.00 a můžete ji v on-line sledovat na www.denik.cz.

IVAN BARTOŠ, předseda Pirátské strany (41)

Před dvanácti lety, kdy stál u založení českých Pirátů, působil jako politické zjevení. Dredař, přítel marihuany a svobodného, neomezeného sdílení informací. Přitom student Husitské teologické fakulty, později absolvent informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal doktorát před i za jménem. Počítačové vědy studoval i na University of New Orleans.

Hráč na harmoniku, DJ, zpěvák a také otec ročního synka je s několikaletou přestávkou předsedou Pirátů deset let. Nyní mají ve sněmovně 22 poslanců. Letos na jaře vytvořili koalici se STAN a Ivan Bartoš je kandidátem tohoto uskupení na premiéra. Volebním heslem liberálního a středového bloku je Vraťme zemi budoucnost. Kandiduje v Ústeckém kraji.

ANDREJ BABIŠ, předseda hnutí ANO (67)

Čtvrtý nejbohatší Čech se narodil v Bratislavě, kde po absolvování švýcarského gymnázia vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Díky pobytu v zahraničí v dětství a poté jako zástupce Petrimexu v Maroku plynně hovoří francouzsky, ale dobře také německy a anglicky. Vybudoval holding Agrofert, který podniká v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu. V roce 2011 Babiš vstoupil do politiky založením Hnutí ANO, které původně sám financoval. V Sobotkově vládě byl tři a půl roku ministrem financím, od roku 2017 je premiérem.

ANO je nejsilnější sněmovní stranou se 78 poslanci. Babiš čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému podvodu v kauze Čapí hnízdo a Evropská komise ho viní ze střetu zájmů. Volební program a motto ještě nepředstavil. Loni při krajských volbách to bylo: Ukázaná platí. Kandiduje v Ústeckém kraji.

PETR FIALA, předseda ODS (57)

Profesor politologie a dvojnásobný rektor Masarykovy univerzity v Brně se do politiky dostal až po svém působení v Nečasově vládě, kde byl ministrem školství. Po zásahu policie na Úřadu vlády a odkrytí kauz kolem bývalé Nečasovy tajemnice a milenky Jany Nagyové se Fiala stal členem ODS a v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou. Pod jeho vedením se strana snažila zbavit nálepky kmotrovské a byznysové partaje. Ve sněmovně má ODS 25 poslanců. Fiala se prezentuje jako konzervativní politik, který se drží ideových zásad, které popsal i v několika svých knihách. Nepojí se s ním žádné aféry. Po osmi letech v opozici by chtěl ODS přivést do Strakovy akademie a stát se premiérem. Proto vytvořil předvolební koalici Spolu s KDU-ČSL a TOP 09 s cílem porazit Andreje Babiše. Heslem uskupení je: Dáme zemi dohromady. Kandiduje v Jihomoravském kraji.