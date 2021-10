Volební místnosti se v sobotu znovu otevřely v 8:00 a definitivně se uzavřely ve 14:00, kdy začalo sčítání hlasů. Než mohli členové okrskové komise volební místnost uzavřít, museli ještě umožnit hlasování všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Teprve poté prohlásí předseda okrskové komise hlasování za ukončené.

Podle Českého statistického úřadu by v prvních volebních okrscích měli mít komisaři sečteno již kolem 14:30. Volební výsledky budou zveřejňovány průběžně, většina z nich by mohla být známa do pozdního večera. Oficiální budou po pondělím projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V té by se měly objevit již v úterý.

Do dnešní jedenácté hodiny dopoledne hlasovalo ve volbách často více než 50 procent oprávněných voličů, někde se účast dostala k 70 procentům. Některé okrsky hlásily již během dopoledne větší zájem než v minulých volbách před čtyřmi lety, kdy svůj hlas odevzdalo téměř 61 procent oprávněných voličů.

Jako jeden z posledních volebních lídrů odvolil Róbert Šlachta, a to v Pohořelicích na Brněnsku. Předseda Přísahy věří, že jeho hnutí překoná pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. "Když ne, tak se svět nezboří. Pokračovali bychom dál. Příští rok máme komunální volby. Hnutí není postaveno jen pro ty parlamentní, ale kandidátky jsou stavěné hodně na lidech, kteří měli zájem o komunální politiku. Takže příští rok do toho jdeme pod Přísahou," nechal se slyšet Šlachta.

Až po něm přišel k volbám i lídr Volného Bloku Lubomír Volný. Ten do volební místnosti v Ostravě-Porubě dorazil bez roušky a v saku ozdobeným plackou s nápisem "Nejsem pokusná krysa pro vakcinační průmysl". Celorepublikový volební zisk svého hnutí odhadl Volný podle serveru iDnes.cz na 21 procent.

Podívejte se, jak volili jednotliví volební lídři:

Jednou z kuriozit letošních voleb se pyšní Přebuz na Sokolovsku. V obci, která má jen 73 obyvatel, hlasují voliči lístky do dřevěné urny, která pochází z první republiky. Nejstarší urna v republice, kterou podle pamětníků vyrobil místní truhlář, má už desítky let své místo v archivu, kde je stálá teplota, před volbami ji tak členové komise pouze naleští.

Ve Svatavě na Karlovarsku musela policie v pátek i v sobotu řešit přestupek člena volební komise. "Šlo o porušení protiepidemických opatření ve volební místnosti," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že s ním policisté sepsali protokol a přestupek předali správnímu orgánu. Situace se ovšem opakovala i v sobotu ráno, kdy dotyčný znovu přišel do volební místnosti bez roušky a věc tak opět řešila policie.

To jihomoravské policisty během sobotního volebního dopoledne zaměstnalo anonymní oznámení o uložení bomby ve volební místnosti. „Přijali jsme adekvátní opatření, žádné takové zařízení nebylo nalezeno,“ ubezpečil mluvčí Pavel Šváb.

Policie rovněž prošetřuje možné kupčení s volebními hlasy na ubytovně ve Slaném na Kladensku. "Přijali jsme oznámení, které se týkalo možného podezření s kupčením s volebními hlasy na jedné z ubytoven ve Slaném. V daném případě jsme zahájili standardní šetření podle paragrafu 158 pro podezření z maření průběhu voleb," řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Vysoký zájem voličů

První den voleb se nesl ve znamení vysokého zájmu voličů. Nejčastěji se sice volební účast pohybovala mezi 20 a 40 procenty, v některých okrscích však už během prvního volebního dne odvolila více než polovina zapsaných voličů. Velká účast byla v hlavním městě, Hradci Králové či Libereckém kraji.

V podobném duchu pokračoval i druhý den voleb. Ještě před sobotním polednem hlasovalo na řadě míst více než 50 procent voličů, některá místa dokonce hlásí účast vyšší než 70 procent. Již nyní tak v řadě okrsků zaznamenali vyšší zájem, než v předchozích volbách.

Velký zájem voličů zaznamenali také Češi, kteří aktuálně žijí ve Velké Británii. V pátek večer volila na české ambasádě v Londýně i Sára Kuncová, která pochází z Chomutovska. Než přišla na řadu, stála ve frontě téměř hodinu. "A mezitím se za mnou vytvořila fronta čtyřiceti lidí. Ale to čekání za to stálo, doufám, že lidé k volbám půjdou a podaří se politickou scénu změnit," věří.

Bilance prvního dne: Až na několik osob, které nerespektovaly protiepidemická opatření a o nichž jsme referovali výše, neevidujeme žádné významné narušení voleb a dosavadní průběh považujeme za klidný. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 8, 2021

Průběh voleb je prozatím poklidný, na několika místech však došlo k porušení protiepidemických opatření. "Bilance prvního dne: Až na několik osob, které nerespektovaly protiepidemická opatření a o nichž jsme referovali výše, neevidujeme žádné významné narušení voleb a dosavadní průběh považujeme za klidný," informovala v pátek večer na twitteru policie.

Osmé volby v historii samostatné ČR

Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou v pořadí osmé v historii samostatné České republiky. Voliči při nich vybírají zástupce 22 politických subjektů - stran, hnutí i koalic. O 200 poslaneckých křesel usiluje celkem 5242 kandidátů. V porovnání s předchozími sněmovními volbami, které se uskutečnily v roce 2017, tak mají voliči užší výběr.

Volebním koalicím bude pro vstup do dolní komory nově stačit méně hlasů než v minulosti, když dvoučlenné koalice musí získat nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Pro volební strany zůstala hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny stejná jako v minulosti - a to pět procent hlasů.