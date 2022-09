Přes Náchod každý den projíždějí tisíce nákladních automobilů, od nichž by měl obchvat městu ulevit. Na kopnutí do země se čeká už více než 20 let let. V předvolební anketě Deníku čtenáři s velikou převahou upřednostnili jako důležitější řešení dopravní situace v Náchodě před obnovou lázeňství. S ohledem na nezřídkavé kolony automobilů se není čemu divit.

„Každodenní stres na ucpaných komunikacích, zvýšená nehodovost, problematický průjezd vozidel záchranné služby, hasičů a dalších složek integrovaného systému je potřeba bezodkladně řešit. A to nemluvím o hladině hluku, prašnosti a dalších negativních jevech souvisejících se zhoršeným životním prostředím v okolí přetížených komunikací,“ říká učitelka Ivana Šimurdová, která je v Náchodě lídrem kandidátky hnutí Přísaha.

Anketa lídrů stran komunálních voleb v Náchodě

Za obchvat dlouhodobě „kope“ náchodský starosta Jan Birke. „Díky liniovému zákonu je stavba obchvatu Náchoda zařazena jako prioritní stavba státu. S výkupy potřebných pozemků jsme téměř u konce, zbývají už jen jednotky smluv. V procesu je stavební povolení a předpoklad zahájení archeologického průzkumu je ještě do konce letošního roku. Byl jsem ubezpečen generálním ředitelem ŘSD i ministrem dopravy, že finanční prostředky na stavbu obchvatu jsou pro příští rok alokovány,“ říká Jan Birke, který se bude o post starosty ucházet již počtvrté.

Michal Kudrnáč z kandidátky Za moderní Náchod s úctou k tradicím připomíná, že obchvat jako téměř jediné řešení je voličům nabízen před každými volbami už od 90. let. „Trochu mám podezření, jestli to není proto, aby se nemuselo dělat nic jiného. Přitom kroků, které mohou situaci zlepšit, je mnoho a mohly se udělat už dávno,“ říká s odkazem na sousední okres. „V Trutnově například aktuálně odsouhlasili, že do jejich mnohem lepšího systému MHD bude nově začleněna i železniční doprava. Podobné řešení bylo v našem městě navrhováno už před více než 12 lety a neudělalo se v tom směru nic,“ dodává náchodský zastupitel.

Zdroj: Deník

Za všespásné řešení nepovažuje obchvat Náchoda dopravní expert Jiří Prokop (ANO 2011). Coby výpravčí vidí budoucnost dopravy i jinde než na silnici. „Nelze donekonečna podporovat jen automobily na úkor jiných druhů dopravy. Musíme zajistit bezpečný pohyb chodců i cyklistů, pro každodenní docházení nebo dojíždění do škol nebo do zaměstnání. Je nejvyšší čas začít podporovat především ekologickou dopravu, tak jako je tomu ve vyspělých evropských městech,“ má jasno.

V souboji o důležitost doprava lázeňství převálcovala. Obě tyto oblasti jsou přitom propojené… „Ono se to navzájem nevylučuje a obě témata bude nutné v následujících čtyřech letech řešit,“ předpokládá Michal Kudrnáč. „Zatímco ale v oblasti dopravy chceme spoustu věcí začít řešit ihned, lázně budou určitě během na delší trať. Připravit kvalitní plán pro Tepnu trvalo čtyři roky a teprve příští rok bude snad možné začít stavět,“ dává příklad v podobě plánované výstavby nové náchodské čtvrti. „S lázněmi to nebude jiné, pokud má být projekt jejich vzkříšení kvalitně připravený a projednaný tak by každý v Bělovsi i v celém městě vědět, co se tam chystá a proč.“

V podobném duchu mluví i starosta Jan Birke. "Každý velký projekt, jakým bezesporu obnova běloveských lázní bude, je nutné promyslet, prodiskutovat a správně financovat. Našim dosavadním posledním krokem bylo aktuální schválení nákupu objektu tzv. Vily Panzinka včetně přilehlých pozemků do majetku města, o kterém rozhodli náchodští zastupitelé tento týden. V našich rukách se tak nachází i historicky nejzachovalejší objekt z Velkých lázní, který by se opět mohl do budoucna stát předmětem spekulantů, a to už dopustit nemůžeme."

KOMENTÁŘ: Vyhnat kamiony je volební evergreen



Snaha, návrh nebo dokonce řešení, jak vylepšit dopravu v Náchodě je už drahně let volební prioritou všech, kdo jdou se svou kůží do politické arény. A je v podstatě jedno, jestli se jedná o volby do městského zastupitelstva, do kraje, Poslanecké sněmovny či Senátu. Nabídka obchvatu podpořená vizualizací totiž vyvolává u mnohých voličů (podle průzkumů si ho údajně přeje 86% obyvatel Náchoda) naději, že hodinový průjezd městem a kolony kamionů budou patřit minulosti. A tuto vizi nepřebije ani skepse pesimistů mávajících nevěřícně rukou, že "…já se tohohle určitě nedožiju". Náchodský obchvat je sice na seznamu prioritních dopravních staveb, a podle slov náchodského starosty by měla být stavba zahájena na jaře 2023. Je ale otázkou, jestli celý projekt za bezmála tři miliardy nezmrazí mrazivá zima, která odhalí, že peníze budou potřeba více na zajištění elektrické energie pro domácnosti než na výstavbu sedmi kilometrů silnice. Alespoň ale do příštích voleb bude jasné prioritní téma.