Etiopie, Írán, Švédsko i Peru. Cestománie vás zavede na čtyři kontinenty

Obecní úřad v Horních Rybníkách se po roce opět stane místem, které vás alespoň zprostředkovaně přenese do dalekých krajů, exotických míst a zajímavých destinací. Ochutnáte zde netradiční pokrmy, můžete soutěžit o atraktivní ceny a navíc dobrovolným vstupným pomůžete těm, kteří to potřebují. Už 21. ročník oblíbené Cestománie, cestopisných přednášek a setkání cestovatelů, se uskuteční v sobotu 6. dubna. A je se na co těšit.

21.ročník Cestománie – cestopisných přednášek a setkání cestovatelů se bude konat v sobotu 6.dubna v Horních Rybníkách. | Foto: archiv pořadatele Cestománie