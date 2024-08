„Jedním z hlavních cílů festivalu Za poklady Broumovska je podpora mladé nastupující generace. Koncert v kostele sv. Jakuba většího v Ruprechticích uvede teprve čtrnáctiletou pianistku narozenou v Německu Lindu Yuan a rezidenčního umělce festivalu Matthiase Kirschnereita,“ představuje účinkující umělecká ředitelka festivalu Tereza Kramplová a dodává: „Linda aktuálně studuje u profesora Kirschnereita na Young Academy v Rostocku, koncert tak bude nejen připomínkou jejího nedávného úspěchu v mezinárodní soutěži Broumovská klávesa, kde získala bezkonkurenčně první cenu ve 2. kategorii, ale i hezkým spojením dvou generací klavíristů.“

V jednom z nejkrásnějších kostelů broumovské skupiny zazní například kompletní virtuozní skladba Maurice Ravela Gaspard de la Nuit, nebo netradiční klavírní literatura, jako sonáta Richarda Wagnera nebo 2. sonet Sylvie Bodorové.

Program koncertu:

Maurice Ravel: Gaspard de la Nuit

1. Ondine (Rusalka)

2. Le gibet (Šibenice)

3. Scarbo

Richard Wagner: Sonáta z alba pro paní M. W., WWW 85

Sylvie Bodorová: 2. sonet pro sólový klavír

Fryderyk Chopin:

Nocturno cis moll op.posth., Etuda As Dur op. 25/1, Scherzo b moll op.31

Linda Yuan začala hrát na klavír ve čtyřech letech a již od svých šesti let se zúčastnila řady soutěží v Německu, Itálii, Belgii, Francii a Singapuru. Narodila se v roce 2010 v německém Heidelbergu, první hodiny klavíru navštěvovala u Pinasti Tan, od roku 2018 pokračovala u Uwe Balser na hudební škole v Heidelbergu. Od letošního roku studuje na Young Academy v Rostocku u Prof. Matthiase Kirschnereita. Je držitelkou více než dvacítky prvních cen ze světových soutěží, výběrem uveďme ty z posledních let – Mezinárodní soutěž Ference Liszta pro mladé pianisty Weimar, Mezinárodní soutěž Roberta Schumanna pro mladé pianisty Düsseldorf, WDR3 Klassikpreis města Münster, Morningside Music Bridge New England Conservatory US, nebo vítězství v Mezinárodní soutěži Brumovská klávesa.

Klavírista Matthias Kirschnereit vystupuje po celém světě s předními orchestry jako např. Tonhalle Orchestra Zurich, New City Philharmonic Orchestra Tokyo, Het Residentie Orkest Den Haag, Petrohradská filharmonie, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, SWR Symphony Orchestra Stuttgart, HR Symphony Orchestra, Bamberg Symphony, NDR Radiophilharmonie, Camerata Salzburg a Mnichovský komorní orchestr. K jeho partnerům v komorní hře patří houslisté Christian Tetzlaff, Lena Neudauer a Daniel Hope, hráč na lesní roh Felix Klieser, klarinetistka Sharon Kam, violoncellisté Julian Steckel, Daniel Müller Schott, Minguet Quartet, Aris Quartet a Amaryllis Quartet. Rozsáhlá diskografie dokumentuje Matthiasovu práci od roku 1989. Jeho kompletní nahrávka Mozartových klavírních koncertů je ukázkovým standardem světových prémiových nahrávek. Matthias Kirschnereit se také rád věnuje neobvyklému repertoáru – natočil klavírní koncerty Julia Röntgena a Händelovy varhanní koncerty ve vlastní klavírní verzi. Jeho Brahmsovo album „FAE – Frei aber Lonely“ popsal WDR jako „výjimečnou Brahmsovu nahrávku posledních let“. Své zkušenosti dlouhodobě předává další generaci hudebníků jako profesor na Hochschule für Musik und Theater Rostock, propaguje iniciativu „Rhapsody in School“ a kulturní projekt TONALi.

„Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí," připomíná Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska a dodává, že genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů.

Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

