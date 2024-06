Předposlední červnový víkend nabízí zábavu pro všechny generace. Podívejte se, co se v našem okrese chystá!

Jubilejní 10. ročník mezinárodního srazu šlapacích vozítek a moskvičů v Náchodě. | Foto: Deník/ Regina Hellová

Mezinárodní sraz šlapacích vozítek a moskvičů

Kdy: sobota 22. června od 8.30 do 16.00 hodin

Kde: Náchod

Proč přijít: 11. ročník mezinárodního srazu šlapacích vozítek a moskvičů se uskuteční v sobotu 22. června na Dětském dopravním hřišti v Náchodě - Bělovsi. Vítána jsou jakákoli šlapací autíčka, vozítka, traktory, formule, vozidla s volantem i řidítky. Šlapací moskviče s řidičem i bez řidiče.

Program:

8.00–9.30 Registrace na dětském dopravním hřišti

- dopředu se můžete přihlásit na www.slapacimoskvice.cz

11.00 Start Spanilé jízdy šlapacích vozítek u bývalého Hotelu Itálie

- jízda po pěší zóně od Itálie na Masarykovo náměstí

13.00 Zahájení hlavního programu - Dětské dopravní hřiště Náchod

16.00 Předpokládané ukončení akce

Soutěže pro děti (řidiče vlastních autíček)

- Jízda zručnosti

- Nauka bezpečného provozu

- Testy dopravní znalosti malých řidičů

- Jízda podle předpisů, včetně světelné křižovatky

Soutěž pro dospělé:

Hodnocená výstava šlapacích autíček v jednotlivých kategoriích:

- Šlapací moskviče

- Šlapací autíčka

- Ostatní vozítka

Doprovodný program nabídne nafukovací atrakce pro děti, opékání špekáčků i výstavu historických vozidel.

Den P 2024

Kdy: sobota 22. června od 14.00 hodin

Kde: Areál pivovaru Primátor Náchod

Za kolik: vstupné 250 korun, děti do 150 cm zdarma.

Proč přijít: Den P opět po roce slibuje především pivo a muziku.

Vystoupí kapely:

15.00 Nadoraz

17.00 Vitacit

19.00 Divokej Bill Revival

21.00 Doga

22.30 Imodium

Doprovodný program nabídne pivo a limo zdarma, exkurze do pivovaru, degustace piv, tombolu, soutěže, fotbalovou projekci, aktivity pro děti včetně malování na obličej.

Zdroj: archiv pořadatelů

20. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují v athénském šplhu

Kdy: sobota 22. června od 10.45 hodin

Kde: Husovo náměstí, Nové Město nad Metují

Proč přijít: Sokol Nové Město nad Metují pořádá v sobotu jubilejní 20. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují v athénském šplhu. Uvidíte závody dětí ve šplhu na 3 m laně, závody dorostenců a příchozích na 4,5 m laně a extrémní závody na 14 m dlouhém laně a 20 m dlouhém laně.

Začátek hlavních závodů je ve 13 hodin.

Svatojánský jarmark

Kdy: sobota 22. června od 9.00 hodin

Kde: Žďár nad Metují

Pozvánka na víkendovou akci.Zdroj: archiv pořadatelů



Pochod Po stopách bojů r. 1866 a Pohádková cesta

Kdy: sobota 22. června

Kde: Starkoč

Proč přijít: Vydejte se na tradiční 49. ročník pochodu Po stopách bojů r. 1866 a Pohádkovou cestu, která potěší především ty menší turisty.

http://tjsokol.starkoc.net

Pěší se vydají na trasy 10 km, 20 km, 30 km, Pohádková cesta má samostatný rozpis. Cyklisty čeká 30 km a 55 km. Prezentace je v železniční stanici ve Starkoči od 7 do 10.45 hodin.

Cíl je na koupališti ve Starkoči do 17 hodin. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

Všichni účastníci obdrží v cíli „Pamětní list“ a sušenku.

Vojenský den na zámku

Kdy: sobota 22. června od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Nové Město nad Metují

Za kolik: Vstupné dobrovolné.

Proč přijít: Přijďte zažít a vyzkoušet živou historii do krásného prostředí zámeckých zahrad v Novém Městě nad Metují. K vidění a vyzkoušení budou desítky kusů výstroje a výzbroje z doby od středověku až do současnosti. Představí se Vám i několik kusů dobové armádní techniky.

Program je v hodný pro rodiny s dětmi.

Zdroj: archiv pořadatelů

Běh na Hvězdu - 38. ročník běhu do vrchu

Kdy: sobota 22. června odpoledne

Kde: Broumovské stěny - Hvězda

Za kolik: Startovné - junioři a juniorky 50 korun, ostatní 100 korun, vybírá se u prezentace.

Proč přijít: Velká cena východních Čech v bězích 2024, závod MARATONSTAV ČESKÉHO POHÁRU V BĚHU DO VRCHU 2024 a Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2024.

Přihlášky: předem na email skipolice@seznam.cz do 21.6. do 18 hodin.

Přihlášky na místě s příplatkem 50 korun.

Prezentace: od 13:30 do 14:10 v radnici v Polici nad Metují.

Trať - 8,7 km: start ve 14:30 h na Masarykově náměstí

Kategorie: junioři, juniorky do 19 let, ženy, veteránky 35, 45, 55,

muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 80, 90 let

Trať: Hlavní závod 8,9 km převážně terén (jen cca 3,5 km dlažba a asfalt), stoupání/klesání +505/-271m.

Zkrácená trať - 5km: START ve 14:40 u hlavňovského kravína

juniorky do 19 let a muži nad 80 let

Převoz na start bude zajištěn.

Cíl u chaty Hvězda v Broumovských stěnách.