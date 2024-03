Jak a kde si v našem regionu užít další březnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Jarní a velikonoční výstava

Kdy: pátek 22. až neděle 24. března

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstava studentských prací se bude konat v budově Střední školy vizuální tvorby v Jiráskových sadech v Hradci Králové. Návštěvníci se naladí na Velikonoce a také se budou moci podívat na vše, na čem studenti během školního roku pracovali. V pátek bude otevřeno od 14 do 18 hodin, o víkendu od 9 do 18 hodin.

Hong Kong Mixtape + Queer Slovakia ~ Jeden svět Afterparty

Kdy: pátek 22. března od 18.30

Kde: Galerie moderního umění a Ahoj tattoo studio, Hradec Králové

Za kolik: 230 korun

Proč přijít: Projekce snímku Hong Kong Mixtape se uskuteční v Galerii moderního umění jako součást festivalu Jeden svět. Po projekci bude následovat debata se zpěvákem Vojtikem a PR manažerkou bratislavského Dúhového PRIDE a Iniciativy Inakosť Natašou Findrovou. Akci uzavře after party v Ahoj tattoo studio, kde zahraje slovenský zpěvák Vojtik a DJ frujty. Vstupenky pouze na after party bude možné zakoupit na místě. Děj filmu: V Číně se zavádí nový zákon o národní bezpečnosti, který má za cíl vymýtit z Hongkongu určitá slova, knihy, obrazy i písně. Snímek dokumentuje životy těch, kteří se rozhodli tomuto autoritářskému nařízení postavit. Aktivismus se promítá do tvorby osobností výtvarného umění, rapu, ilustrace, kaskadérské skupiny, ale i autorky filmu samotné. Osobní výpověď mladé režisérky se ve filmu mísí s její uměleckou tvorbou, a přináší tak unikátní svědectví o každodenním životě na hraně zákona a aktivitách místního kreativního odboje.

Vítání jara na Slezské plovárně

Kdy: sobota 23. března od 10 do 17 hodin

Kde: Areál Slezská plovárna, Hradec Králové

Za kolik: 50 korun / děti zdarma

Proč přijít: Areál Slezská plovárna zve návštěvníky na tradiční velikonoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 23. března v jejích prostorách. Po areálu budou rozmístěné stánky, ve kterých si budou děti moct vyzkoušet různé velikonoční tradice, jako je například zdobení vajec a perníčků či výrobu floristických ozdob. Návštěvníci se mohou těšit na prodej zdobené keramiky, proutěného zboží, pomlázek, kraslic, svíček, perníčků, pralinek, bylinek, makronek, medu, květinové dekorace a dalších velikonočních ozdob. Na místě bude i občerstvení v podobě uzených bůčků, špeku a klobás. Nebude chybět ani občerstvení v podání 100letá restaurace. Stánek Nokafe si pro vás připraví mazance, jidáše a výbornou kávu. Parkování bude k dispozici u obchodního centra Orlice Park.

Loutková pohádka O Červené Karkulce

Kdy: sobota 23. března od 10 hodin

Kde: Klicperův dům, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Součástí akce Noc divadel v Chlumci nad Cidlinou bude pohádka O Červené Karkulce. Děti i dospěli se mohou těšit na rradiční příběh s netradičním koncem, ručně vyřezávané loutky z lipového dřeva a představení plné krásných písniček a rekvizit. Délka představení bude 45 minut. Po představení bude pro děti připravená dílnička, kde si vyrobí tematické postavičky.

Ukliďme svět – Ukliďme Smiřice a Holohlavy

Kdy: sobota 23. března od 9 hodin

Kde: území Smiřic a Holohlav

Proč přijít: Český svaz ochránců přírody Smiřice ve spolupráci s městem Smiřice a obcí Holohlavy zve na již tradiční úklid Smiřic a Holohlav. Sraz je v 9 hodin u vchodu do mateřské školy Smiřice. V místě srazu obdrží zájemci o úklid pracovní pomůcky a rozdělí si úklidové trasy. Účastníci se rozdělí do skupin a budou uklízet jednotlivé části obcí a přilehlého okolí. Akce bude ukončena na zahradě mateřské školy kolem poledne společným opékáním buřtů. Akce je vhodná i pro děti v doprovodu rodiče nebo dospělé osoby, která dohlíží na jejich bezpečnost.

Den vody na Hučáku

Kdy: sobota 23. března od 9 do 16 hodin

Kde: IC Obnovitelné zdroje Hučák, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte oslavit Světový den vody na Hučák. Atraktivní a naučné prohlídky Informačního centra a malé vodní elektrárny v centru Hradce Králové si pro vás připravili průvodci již na tuto sobotu. Návštěvníci se dozví, kde se vlastně voda bere a jak se z ní vyrábí elektřina. Všichni se také mohou těšit na divadelní vystoupení plné hrátek s fyzikou a vodou. Zájemci si mohou prohlédnout i strojovnu zrekonstruované malé vodní elektrárny. Vystoupení Úžasného divadla fyziky spolu s prohlídkou strojovny bude začínat v 10, 11, 12 a 14 hodin. Po celý den budou probíhat tvořivé dílny.

JIČÍNSKO

Putování za Rumcajsem

Kdy: sobota 23. března

Kde: Jičín

Proč přijít: Kdo ještě nemá program na první jarní sobotu, může vyrazit na pochod organizovaný Klubem českých turistů a Českou podnikatelskou pojišťovnou (ČPP). Projekt s názvem ČESKY PĚŠKY, na němž se podílí i Česká podnikatelská pojišťovna, má za cíl rozpohybovat veřejnost, motivovat lidi k pobytu v přírodě a přitom poznat krásy české přírody, hrady, zámky a jiné kulturní památky. A právě tuto sobotu celý projekt startuje a to pochodem „Putování za Rumcajsem“.

Start pochodu je v Jičíně na Žižkově náměstí, a to od 6 do 10 hodin dopoledne. Účastníci si mohou vybrat hned z několika různě dlouhých tras, na pochod mohou vyrazit i maminky s kočárky. Připraveny jsou ale i běžecké a cyklistické trasy různých délek. Všichni účastníci akce se mohou zároveň zapojit do soutěže o atraktivní turistické ceny. Informace zájemci naleznou na webu www.ceskypesky.cz. Celkem je letos organizováno 10 pochodů v celé České republice.

Hodina Země

Kdy: sobota 23. března od 18.00 hodin

Kde: Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín

Za kolik: Vstupné na přednášku je 50 korun za osobu. Pokud dorazíte až na pozorování, je vstup zdarma.

Proč přijít: Tento večer se v jičínské hvězdárně uskuteční celosvětová akce s názvem Hodina Země. Hostem bude od 18.00 hodin Pavel Suchan, který je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR a členem meziresortní skupiny pro světelné znečištění. Od 20:30 do 21:30 se za jasného počasí chystá pozorování na hvězdárně a v celém Jičíně zhasne nasvícení některých památek a budov.

Při této příležitosti mohou fotografové vyrazit na Valdštejnovo náměstí a vyfotit mléčnou dráhu přímo z jičínského náměstí.

Na přednášku je nutná rezervace na webu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZRPTomiD0hcVHDPonyNYkqfIJhQzcrHsNsKA6MZ9IFVYJBQ/viewform

NÁCHODSKO

Hodina Země

Kdy: sobota 23. března

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hodina Země je celosvětová akce na podporu životního prostředí. V Náchodě se k této iniciativě můžete připojit díky Středisku volného času Déčko, které každoročně připravuje akci pro všechny generace v centru města. V sobotu 23. března od 20.30 hodin se na Masarykově náměstí ponoříte na šedesát minut do tmy a užijete si společně program pod taktovkou Déčka. Zhasněte tedy světla ve svých domovech a přijďte podpořit Hodinu Země.

Malování kraslic v Malých lázních

Kdy: sobota 23. března od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Malé lázně v Náchodě-Bělovsi

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte s dětmi na velikonoční dílničky do Malých lázní, které se uskuteční v sobotu od 9 do 16 hodin v prostorech infocentra - v prvním patře Vily Komenský. Malování kraslic bude pod vedením lidové umělkyně Hany Váňové, jejíž výrobky nesou označení Regionální produkt Broumovsko. Akce je vhodná pro děti i dospělé. Každý účastník bude mít možnost nazdobit si jednu kraslici zdarma, další za poplatek 40 korun.

RYCHNOVSKO

Děti pro děti aneb Cesta do historie

Kdy: v sobotu 23. března od 15.00

Kde: v Kodymově domě v Opočně

Proč přijít: Junák - český skaut - středisko Opočno srdečně zve na již tradiční akci. Můžete se těšit na krátká vystoupení dětí a z výstavky si budete moci odnést drobné předměty spojené s Velikonocemi. Výtěžek akce bude již tradičně věnován dětskému oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové.

2. Jaro v Kostelci

Kdy: v neděli 24. března od 10.00 do 17.00

Kde: v Sokolovně Kostelec nad Orlicí

Proč přijít: Užijte si rodinný den v Sokolovně Kostelec nad Orlicí. Velikonoce s řemeslnými výrobky, malovanými vajíčky, pomlázkami a rozvernými zajíci ze dřeva, papíru, slámy i čokolády. Zkuste ale letos přivítat jaro jinak – netradičně, originálně, neobvykle, ba dokonce trochu praštěně!

Čekají na vás bublinové dílničky, Bublináda klauna Bublína a Rytmy sběrného dvora.

TRUTNOVSKO

Velikonoce v muzeu - tvořivé dílny pro malé i velké

Kdy: sobota 23. března ve 14.00 hodin

Kde: Tkalcovské muzeum Dům pod Jasanem, Trutnov

Proč přijít: Sobotní odpoledne v Domě pod Jasanem je věnováno připomenutí velikonočních tradic, a to i včetně občerstvení. Pod vedením zkušených lektorů si ozdobíte vejdunek, namalujete tradiční perníky, vyrobíte velikonoční dekoraci a hlavně užijete krásné atmosféry a pohody.

Žabí námluvy

Kdy: neděle 24. března od 9.30 do 11.30 hodin

Kde: Vrchlabí

Proč přijít: Ochraňte tyto užitečné živáčky před koly aut. Během dopoledne nejen pomůžete stavbou zábran, zároveň si poslechnete žabí hlasy a podíváte se jim do očí.

Sraz je v 9.30 hodin u Euro-Air-Camp naproti letišti ve Vrchlabí. Organizátoři doporučují pracovní oblečení a holínky. Bližší informace: Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, tel.: 737 225 417.

Tibetská a ukrajinská vlajka zavlají na Sněžce

Kdy: sobota 23. března

Kde: infocentrem Veselý Výlet v Peci pod Sněžkou

Proč přijít: Předseda senátní Skupiny přátel Tibetu Přemysl Rabas zve na akci Tibetská vlajka na střeše republiky. Výstup s tibetskou vlajkou na Sněžku začíná v poledne 23. března před infocentrem Veselý Výlet v Peci pod Sněžkou. Odtud účastníci a účastnice vystoupají po trase přes Růžohorky a Růžovou horu na vrchol Sněžky, kam dojdou kolem 15. hodiny. Část cesty lze absolvovat lanovkou.

Akce se koná u příležitosti výročí násilného potlačení povstání Tibeťanů, které připadá na 10. března.

Výstup spoluorganizují neziskovka Češi Tibet podporují a infocentrum Veselý výlet. Hromadnou akci povolila Správa Krkonošského národního parku.