Třetí festivalový den konečně ožilo i prostranství před novoměstským kinem. První kapelou, která tady vystoupila, byla broumovská parta Vivian. A hned po nich populární raper CANN. Umělec, který se svými texty sklízí úspěchy nejen na koncertech, ale i na Youtube a Spotify, kde má miliony poslechů, do Nového Města nad Metují přijel se svou kapelou. Společně pak fanouškům zahráli nejen populární songy jako Výjimečná nebo Princezna, ale taky speciální song pro festival komedie.

V kině o Novoměstský hrnec smíchu soutěžil jen jeden film, a to Jedeme na teambuilding. Crazy komedie diváky hodně bavila a v žebříčku smíchu je tak nyní na první místě - 24, 8 procent prosmátého času je totiž prozatímní letošní rekord. “Herci a tvůrci jsou letos opravdu vytížení. Ty největší hvězdy, které vidíte v českých komediích, natáčení další filmy a seriály, hrají v divadle. Se všemi jsme v kontaktu a ačkoliv by často rádi za diváky přijeli, kalendář to prostě nedovolí. I tak nám ale zachovávají přízeň a po filmu Jedeme na teambuilding jsme tak alespoň online na plátně viděli herečku Eriku Stárkovou,” uvedl ředitel festivalu Zdeněk Krákora. “I Když zrovna spěchala s dcerou z Prahy, kvůli divákům zastavila a ozvala se nám alespoň z auta. Moc si takové přízně vážíme.”

Mimořádně pořadatelé zařadili do promítacího plánu i dokument. Velký finále PSO mapuje tři roky v “životě” populárního dobrovolnického hudebního tělesa z Police nad Metují. Dokument o Police Symphony Orchestra do novoměstského kina přijeli doprovodit zakladatelka Petra Soukupová, režisér Dominik Kalivoda a umělecký šéf David Ostružár.

Ve středu na terase Kina 70 zahraje Michal Pavlíček a Monika Načeva a od 18:30 návštěvníky uvítá koncert kapely Spadlej višeň. V kině budou o divácký smích usilovat komedie Superžena, kterou uvede režisérka Eva Toulová a tragikomedie Přišla v noci. Po druhém jmenovaném snímku s diváky bude besedovat Herečka Anette Nesvadbová.

Ve čtvrtek soutěžní klání pokračuje se snímky Láska na zakázku a Aristokratka ve varu. Jiří Vejdělek, režisérsky podepsaný pod touto komedií, přijede osobně do novoměstského kina. Aristokratka ve varu je pokračování úspěšné komedie Poslední aristokratka. Právě tento snímek soutěžil na festivalu v roce 2020 a odnesl si cenu za kameru (Vladimír Smutný) a mužský herecký výkon (Hynek Čermák).

Před kinem se odehraje takové malé pardubické okénko, pozvání totiž přijala kapela Mixle v Piksle a zpěvák Julián Záhorovský. Mixle v Piksle je kapela pro děti a jejich rodiče, založili ji Márdi a Pítr z pardubické Vypsané fixy. Julián Záhorovský je účastník první řady Česko hledá Superstar, původem také z Pardubic.

Předposlední festivalový den a předposlední šance o zisk ceny smíchu - a to pro komedie Prázdniny s Broučkem a Jak přežít svého muže. Brouček je auto. Dost staré a celkem (ne)pojízdné. Právě s ním se rodina rozhodne dojet až k moři. Jestli na místo opravdu dorazí, to zatím nevíme, delegace k filmu by ale do Nového Města nad Metují právě se zmiňovaným Broučkem dorazit pravděpodobně měla!

Od pondělí do pátku navíc festival nabízí nesoutěžní promítání pro malé i velké diváky.

Sobota bude patřit vyhlašování cen odborné poroty, ceny divácké (udělované na základě prosmátého času při soutěžních projekcích) a ceny pořadatele festivalu (za nezapomenutelné role v komediálních filmech) - tu si osobně převezme Simona Stašová. O cenu diváckého smíchu zabojuje poslední film - Sladký život.

Víc informací najdete na www.festivalkomedie.cz