Máte odvahu nebo i chuť vstoupit alespoň na chvíli do světa nevidomých? Příležitost nabídne další Kavárna ve tmě, která se 29. února a 1. a 2. března otevře v areálu dopravního hřiště Náchod - Běloves. Zve do ní Renata Moravcová z dobrušského spolku Doteky naděje, která sama přišla o zrak ve svých 31 letech.

Z Kavárny ve tmě. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Tehdy to byl její jedenáctiletý syn, kdo jí dodal chuť, aby to nevzdala a dokázala se poprat s tím, co jí osud přichystal. Dnes se snaží světy vidících a nevidomých spojovat, třeba i prostřednictvím Kavárny ve tmě, kde místo zraku mohou návštěvníci naplno zbystřit jiné smysly - hmat, sluch, ale jelikož jde o kavárnu, také čich a chuť.

Užít si posezení ve tmě můžete v uvedené dny od 13, 15 a 17 hodin. Návštěvu je třeba si objednat předem, kapacita pro jednu skupinu je omezena na 24 osob. Zda je ještě volné místo, zjistíte na telefonním čísle: 603 949 721. Akce se koná pod záštitou města Náchod.