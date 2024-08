NÁSTROJAŘ / NÁSTROJAŘKA Pracovní poměr na dobu neurčitou, dvousměnný provoz. Co bude patřit mezi Vaše hlavní úkoly: opravy, údržba a seřizování strojů a zařízení; práce s ručním zvedacím zařízením. Co od Vás zaměstnavatel očekává: vzdělání SŠ/střední odborné s vyučením v oboru nástrojař nebo strojní zámečník, strojírenském oboru (mechanika, údržba, elektro) výhodou; zkušenosti s prací se stroji na obrábění, broušení a sváření; zkušenost s prací s nástroji pro tváření plechů za studena výhodou; technické myšlení, aktivní přístup k práci, samostatnost, pečlivost; ochotu pracovat ve dvousměnném provozu. Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní jídelna v areálu společnosti, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, sleva na firemní výrobky Karsit Agro a.s. Kontakt - paní Hlaváčková Michaela, tel.: 491 845 142, e-mail: personalni@karsit.cz (pro zaslání životopisu) nebo osobně. 40 000 Kč

Detail nabízené práce