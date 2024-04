Náchodsko

Den Země v Babiččině údolí a Ratibořické ovčácké slavnosti

Kdy: 27. dubna od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Ratibořice - Babiččino Údolí

Za kolik: vstupné 50 korun, děti od 6 let 20 korun, do 6 let zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít sobotu do Ratibořic. Čeká nás ukázka pastvy ovcí, práce ovčáckého psa a stříhání ovcí, přehlídka plemen ovcí, předvedení ručního zpracování vlny, ochutnávka ovčí a kozích sýrů a dalších specialit, tvořivé dílny pro děti, stánkový prodej rukodělných předmětů, vystoupení skupiny Klapeto a mnoho dalšího. Akce se koná za každého počasí.



NOVO EXPO + inovace 2024

Kdy: od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna

Kde: Zámek Nové Město nad Metují

Za kolik: vstupné za osobu 100 korun, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti do 12 let) 350 korun

Proč přijít: Od pátku do neděle se bude na zámku konat akce „NOVO EXPO + inovace 2024“. Jedná se o první regionální veletrh svého druhu. Důraz bude kladen zejména na oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale také na kulturně kreativní průmysl, udržitelnost a ekologii. Popularizačně-naučná expozice nabídne vhled do modernizace a pokroku napříč specializacemi kraje, které bude možné pohodlně spatřit na jednom místě. Tato unikátní událost bude zaměřena na širokou veřejnost, proto je pokryta aktéry z celého znalostního řetězce od škol, přes univerzity a výzkumné organizace, až po inovační firmy. Vše je proloženo interaktivní zábavou, ochutnávkami, soutěžemi nebo otevřeným hlasováním o rozvoji ideálního místa pro život tzv. „Trhy budoucnosti“. Popularizačně-naučná expozice je postavena na kvalitně stráveném volném čase dětem i dospělým, školákům i školačkám, nerdům i objevitelkám. Zkrátka všem, kdo mají v životě chuť se inspirovat a růst.

Více informací na webu: https://novoexpo.dodna-party.cz/#vstupenky

Během otvírací doby zámku můžete navštívit první prohlídkový okruh „Zámecké interiéry“ a prodejnu suvenýrů Ateliéru Jaňule.

Vstup na nádvoří, věž Máselnici a do horní části zámecké zahrady bude umožněn pouze návštěvníkům akce NOVO EXPO + inovace 2024 za samostatné vstupné.

Spodní část zámecké zahrady bude v tyto dny nepřístupná.

44. ročník Pochodu okolo Jaroměře

Kdy: v sobotu 27. dubna

Kde: Jaroměř a okolí

Za kolik: startovné 50 korun

Proč přijít: Pochod okolo Jaroměře pořádá v sobotu 27. dubna 2024 zdejší sokolská jednota. Sraz je u sokolovny, kde se bude mezi 7. a 9. hodinou startovat (pro 50 km už od 6 hodin). Cíl je opět u tělocvičny do 15 hodin, pro trasu 50 km do 18 hodin. I letos budou přichystané trasy pěšmo i kolmo. V rámci startovného dostanete mapu, špekáček k opečení a diplom za zdárné zvládnutí trasy. Možnost ubytování v tělocvičně Sokola Jaroměř ve vlastním spacáku po předchozí domluvě na telefonu 491 815 282, nebo 727 856 834.

PO PĚŠÍCH TRASÁCH

8 km: Jaroměř – Josefov promenáda – Jaroměř

14 km: Jaroměř – Rasošky – Smržov – Josefov – Jaroměř

18 km: Jaroměř – Rasošky – Smržov – N. Ples – Josefov – Jaroměř

35 km: Jaroměř – Smiřice – Skalice – Bukovina – Smržov –

Lejšovka – Jasenná – Šestajovice – Josefov – Jaroměř

50 km: Jaroměř – Smiřice – Skalice – Černilov – Smržov –

Lejšovka – Jasenná – Roztoky – Šestajovice – Josefov –

Jaroměř

CYKLOTRASY

25 km: Jaroměř – Josefov – Smržov – N. Ples – St. Ples – Josefov – Jaroměř

40 km: Jaroměř – Smiřice – Lochenice (po C2) – Skalice – Čibuz – Smržov –

Libřice – N. Ples – St. Ples – Josefov – Jaroměř

60 km: Jaroměř – Libřice (viz. C40 km) – Rohenice – Slavětín – Osíček – Dolsko

– Městec – Volovka – Rychnovek – Josefov – Jaroměř

Brány města dokořán

Kdy: sobota 27. dubna

Kde: Nové Město nad Metují

Proč přijít: Tradiční akce na Husově náměstí ve spolupráci s novoměstskými spolky a školami.

Program

10:00 – ZUŠ B. Smetany (orchestr + taneční obor)

10:45 – 11:00 – Stepík Nové Město nad Metují

11:00 – 11:30 – ukázka cvičení Yoga s dětmi – MC Na zámečku

12:00 – 13:00 – Amálka nemá ruku - mladá hudební kapela z Broumova

13:30 – 14:30 – BROADWAY, HERE I COME – Třebechovičtí muzikáloví zpěváci

14:30 vystoupení DDM Stonožka

14:45 Stepík Nové Město nad Metují

15.30 – 16:30 - My vám taky – kapela složená ze žáků ZUŠ Opočno

17:00 – 18:00 – Alchymie – post-folková kapela

Husovo náměstí - doplňkový program

Prezentace novoměstských spolků a škol

Výstava auto-moto veteránů

Pouťové atrakce a herní aktivity pro děti

Stánkový prodej - trhy

Prezentace Ammann s.r.o.

Kramářské vyprávění - Nodivse - 11.00, 13:00 a 15:00 - farní zahrada

Novoměstský zámek

NOVO EXPO +inovace 2024

Čarodějnický den na farmě

Kdy: sobota 27. dubna v 10.00 hodin

Kde: Farma Wenet, Broumov

Proč přijít: Čeká na vás den plný kouzlení, kování s kováři, veselé malování, možnost opékaní buřtů, dobré kafíčko a mnoho dalšího. A také se budou vybírat jména pro lamátka.

Bleší trhy

Kdy: sobota 27. dubna

Kde: Jaroměř

Za kolik: vstupné se neplatí

Proč přijít: Spolek Pronáměstí opět zve prodejce a kupující na oblíbené Bleší trhy, které se konají 27. dubna od 8 do 11 hodin na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Smlouvání je povolené, prodejní místo a parkování je zdarma. Tentokrát zde najdete i nabídku zboží zcela zdarma, nebo za cenu dle vašeho uvážení.

