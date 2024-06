První červnový víkend sice není zalitý sluncem, přesto se koná hned několik akcí. Tedy měly by se konat i vzhledem k deštivému počasí. Přinášíme nabídku některých z nich, ale doporučujeme si ještě raději ověřit, zda se je pořadatelé nerozhodli na poslední chvíli zrušit.

Dřevíčská lávka. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Jiří Mach

Dřevíčská lávka

Kdy: sobota 1. června ve 13.00 hodin, začátek soutěžního klání od 14.00 hodin

Kde: koupaliště, Velký Dřevíč

Za kolik: vstupné 150 korun, od 17.00 hodin za 250 korun, děti do 130 cm a soutěžící zdarma

Proč přijít: Sedmnáctá Dřevíčská lávka se uskuteční v sobotu 1. června a opět nebude nouze o komické pády i bravurní výkony. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, soutěže, malování na obličej, skákací hrady, kolotoč a další zábavu. Speciálním hostem bude Jakub Kohák. Vystoupí kapely Morčata na útěku, Bez Šance, Sunday Jam, Benjaming's Clan.

Soutěžící se utkají v těchto disciplínách:

- jednotlivci: kolo na pevné lávce

- dvojice: trakař s výměnou na pevné lávce a běh s výměnou na plovoucí lávce

Registrace jen na místě od 12:30 hodin. Po přihlášení vám bude vráceno vstupné. Pro soutěžící bude připravený vyhřívaný stan a bohaté ceny. Účast je možná od 15 let, do 18ti se souhlasem rodičů. Těšit se můžete i na bohaté občerstvení: 4 druhy piva, míchané nápoje, hamburgery, tortilly či vepřovou kýtu.

Pohádkový les na Vysokově

Kdy: sobota 1. června od 9 do 12 hodin

Kde: Vysokov

Proč přijít: Pořadatelé si pro vás připravili již 28. ročník Pohádkového lesa na Vysokově. Těšit se na vás budou Červená Karkulka, Šmoulové, Superhrdinové a spousta dalších pohádkových postaviček! Trasa je dlouhá zhruba 5 km a je vhodná i pro kočárky. Celá trasa je vedena přírodou.

Vítání léta v Novém Městě nad Metují

Kdy: sobota 1. června a neděle 2. června

Kde: ulice 28.října - na travnaté ploše, vedle stadionu, Nové Město nad Metují

Proč přijít: Lunapark Janeček bude v provozu od pátku do neděle.

Těšit se o víkendu můžete na bohatý doprovodný program se vstupem zdarma.

● Malovaní pro děti na obličej ZDARMA

● Mr.Bowie Tribute

● Jakub Děkan

● Mažoretky Violet Dobruška

● Kabáti West Revival

● Gonanon - Historické scénky, šermířské turnaje, soutěže pro malé i velké

● Občerstvení a stánkový prodej zajištěno

Přehlídka plemenných koní

Kdy: neděle 2. června od 10 hodin

Kde: Náchod

Proč přijít: Náchodský svaz chovatelů koní zve na Chovatelskou přehlídku plemenných koní.

Koná se jako již tradičně první červnovou neděli na louce u hypermarketu Albert v Náchodě.

Můžete se těšit na představení plemenných klisen ČT, CS a chladnokrevných koní. Program bude jako vždy doplněn poutavými ukázkami.

Dětský den ve Lhotě pod Hořičkami

Kdy: sobota 1. června od 14 hodin

Kde: Lhota pod Hořičkami

Proč přijít: Den dětí můžete oslavit v krásném lesním prostředí u myslivců ve Lhotě pod Hořičkami. Čekají vás netradiční soutěže, hasičská pěna, dravci, ukázky různých plemen psů, skákací hrad, střelba ze vzduchovky a spousta dalších tradičních soutěží. Nebude chybět dětská zábava s DJ Rejzou.

Pohádková olympiáda

Kdy: sobota 1. června od 14 hodin

Kde: Jizbice u Náchoda

Proč přijít: Dětský den s olympijskou tématikou, kde nebudou chybět ani pohádkové bytosti.

Startovat bude Pohádková olympiáda od 14:00 do 15:30 od budovy na hřišti, kde bude zajištěno parkování. Kromě stezky se stanovišti zaměřenými na olympijské sporty, ve kterých excelovali čeští reprezentanti, bude připravený pestrý program - nebude chybět skákací hrad, PČR, která bude dětem měřit rychlost běhu, hasiči z Bělovsi, malování na obličej, ukázka psího tréninku i projížďka na koních. V případě pěkného počasí se můžete těšit na vskutku nevšední překvapení.

Občerstvení bude zajištěno jako vždy, nově bude v nabídce kromě pizzy i párek v rohlíku, tradičně pak Máslovic vepřové na rožni/kebab. Těší se na vás SK Jizbice.

Dětský den s Jachtingem Rozkoš

Kdy: sobota 1. června od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: přehradní nádrž Rozkoš

Proč přijít: Jachting Rozkoš TJ Slávia - jachting Česká Skalice zve na hry, soutěže, ukázky jachtařského sportu. Možnost občerstvení- Rozkoš- Kiosek Na hrázi. Brány otevíráme v 10 hodin. Možnost parkování na louce před vstupem do jachtklubu. Po vstupu najdete pirátskou mapu, kde budou informace o stanovištích.

Můžete si vyzkoušet jízdu na různých lodích, také možnost řídit loďku v bezpečí pevniny na trenažéru. Nebude chybět ani stanoviště s kreativní tvorbou a fotokoutek. Od 14 hod pak navazuje trénink skupiny Rozkošáků. Pokud se zdržíte, uvidíte jak tréninky probíhají, a že některé plachetnice dokáží řídit i opravdu malé děti. Organizátoři doporučují s sebou náhradní oblečení, přece jenom se může stát, že se namočíte. Vstup do areálu klubu je v tento den volný. "Dětský den se koná za každého počasí. Jsme připraveni i na déšť. Bude se kam schovat," ujišťují pořadatelé.

Derby s Náchodem před kamerami České televize

Kdy: neděle 2. června od 13.30 do 15.30 hodin

Kde: Police nad Metují, fotbalové hřiště

Proč přijít: Chcete zažít pravou fotbalovou atmosféru jako třeba při ligovém fotbale? Přijeďte do Police na Spartak. To není žádná nadsázka, ale realita první víkendové neděle v červnu. Zdejší Spartak v okresním derby s týmem FK Náchod vysílá živě v neděli 2. června od 13.30 televizní stanice ČT sport. Do Police totiž zavítá společný projekt Fotbalové asociace České republiky a České televize nazvaný Můj fotbal živě.

Součástí televizního přenosu budou živé vstupy před rozhovorovou stěnou jako v první lize i předtočené medailonky s hráči obou týmů. Utkání na místě zpestří fanouškům také doprovodný program, soutěže v poločase, fotbalové atrakce a dětské aktivity. Fanoušci nepřijdou ani o tradiční pozápasové zhodnocení hry na tiskové konferenci, které ho zúčastní kromě kapitánů, trenérů a předsedů klubů i ambasadoři obou mužstev. Chybět nebudou hostesky, mobilní sázková kancelář, občerstvení a profesionální sportovní komentátoři.