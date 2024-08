Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci

Kdy: 14. - 18. srpna

Kde: Červený Kostelec

Proč přijít: Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci je nejvýznamnější akcí tohoto druhu v Královéhradeckém kraji a jedním z nejstarších festivalů v České republice. Díky kvalitnímu obsazení všech programů zahraničními soubory, které ve svých zemích představují folklorní špičku, se zařadil mezi nejvýznamnější festivaly v Evropě a byl oceněn zařazením mezi hlavní festivaly pořádané pod patronací mezinárodní organizace lidového umění I. O. V., patřící statutem B do UNESCA.

Během pěti dnů se v patnácti pestrých programových blocích publiku představí takřka 500 tanečníků, tanečnic a hudebníků ze zhruba 14 -18 folklorních souborů z celého světa. Pravidlem jsou tisícové návštěvy pořadů v amfiteátru a tisíce diváků sledují také průvod a vystoupení souborů v různých částech města i regionu. Letos se můžete těšit například na folklorní soubory z Chile, Mexika, Taiwanu, Indie, Thajska a dalších zemí světa. Součástí doprovodného programu zažijete řemeslné trhy, sraz veteránů, herní zónu pro děti či festival vína.

Program 70. mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci:

Pátek 16. srpna

· 15:00 Roztančené náměstí

· 15:00 Víno a folklor

· 16:00 Sraz veteránů

· 18:00 Festival je v polovině

· 21:00 Slavíme s Ondrášem

Sobota 17. srpna

· 10:00 Řemeslný jarmark, dílny pro děti i dospělé a dětská herní zóna

· 10:00 Mše svatá

· 14:00 Odpoledne s folklorem (divácká soutěž o nejoblíbenější soubor)

· 17:00 Pro potěšení i zábavu zahraje kapela Klapeto

· 19:00 Galapředstavení (slavnostní vystoupení všech souborů)

Neděle 18. srpna

· 10:00 Průvod ulicemi města

· 13:00 Loučíme se s festivalem

Více informací a doprovodný program naleznete na www.folklorck.cz. Změna programu vyhrazena.

Kvíčerovská pouť

Kdy: 16. - 18. srpna

Kde: Masarykovo náměstí, Police nad Metují

Proč přijít: Pouťové atrakce, stánkový prodej, výstavy obrazů, zvířectva, přehlídka historických vozidel, ukázka řemeslných prací, koncerty, taneční zábava… To jsou tipy na program, který bude možné absolvovat během Kvíčerovské poutě, která se koná od pátka do neděle.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pozvánka na akci.

Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř

Kdy: 17. a 18. srpna

Kde: Výtopna Jaroměř

Proč přijít: Další ročník již tradiční akce. Opět přijede zahradní parní železnice, na které se budete moci svézt, prohlédnete si výtvory z LEGO kostek, Merkur, Kovap, papírové modely a další mašinky a hračky.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Pozvánka na akci.

Zámecká noc

Kdy: sobota 17. srpna od 18.00 hodin, poslední vstup ve 22.30 hodin

Kde: Zámek Nové Město nad Metují

Za kolik: Vstupné na prohlídky:

250 Kč/dospělí

200 Kč/senioři (nad 63 let)

140 Kč/školní děti, studenti, ZTP

60 Kč/předškolní děti

650 Kč/rodinné (2 dospělí + 2-3 děti do 15ti let)

Proč přijít: Nenechte si ujít večerní prohlídky zámku bez průvodce (1. patro a kaple).

K vidění bude také výstava rytého skla a obrazů (zdarma) a od 20:00 hod. audiovizuální představení Nitere (zdarma). Chutné občerstvení zajistí zámecký foodtruck a zavítat budete moci i do restaurace Zámecké sklepy. Současně je otevřena výstava Kouzelný zámek za samostatné vstupné.