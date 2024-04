Náchodsko

České vize - krajské kolo

Kdy: sobota 20. dubna od 18:00

Kde: Kino Luník, Červený Kostelec

Proč přijít: Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 18 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem a nominačním systémem prostřednictvím partnerských přehlídek. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na celostátní přehlídku.

24. Memoriál Zdeňka Bořka

Kdy: sobota 20. dubna od 10:00 pro veřejnost

Kde: Restaurace na Bohdašíně

Proč přijít: Modelářská veřejná soutěž, s výstavou modelů. KPM Hradec Králové zde ve spolupráci s leteckým dnem Legendy Nebes udělí dvě ceny v seniorech za modely průzkumných a pozorovacích letounů - měřítko 1/48 a 1/72.

Co zajímavého roste v Adršpašsko-teplických skalách

Kdy: pátek 19. dubna od 17:00

Kdy: Zámek Adršpach

Vstup: 50 korun

Proč přijít: O květeně a vegetaci národní přírodní rezervace bude přednášet botanička Naděžda Gutzerová.

Simulátor žurnalistiky - jak na sociální sítě a krátká videa

Kdy: pátek 19. dubna od 15:00

Kde: Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

Proč přijít: Ať už děláme sousedskou slavnost, festival, divadlo nebo party, nechceme, abychom byli jediní, kdo na ni dorazí. Proto je potřeba dát o tom vědět ostatním a to se v dnešní době neobejde bez Facebooku a Instagramu. Přestože je většina z nás pravidelně používá, předpokladem dobré propagace je vědět, co právě na sítích funguje. Přijďte prohloubit své znalosti, procvičit dovednosti v propagaci na sociálních sítích a naučit se točit krátká videa! Během workshopu se seznámíte s aktuálními trendy, tvorbou obsahu a základy nastavení reklamních kampaní. Shrneme si základní principy, co (ne)funguje, ukážeme si různé nástroje, vyzkoušíme pár praktických věcí a budeme diskutovat o tom, jak to dělat tak, aby to bavilo jak vás, tak vaše fanoušky.