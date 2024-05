Zahájení sezóny Muzea magie

Kdy: sobota 4. května od 15.00 do 17.00 hodin

Kde: Jaroměř



Proč přijít: Muzeum magie zahájí svoji sezónu první květnovou sobotu. Opět se zde můžete ponořit jak do tajů šamanů, pověr, černé a bílé magie, proutkařů, kartářek a léčitelů, tak zjistit mnohé o historii českých kouzelných divadel i o tom, co obnáší tzv. moderní magie. Opět je pro vás připraveno pohádkové bludiště a celý areál, ve kterém můžete strávit tajemné i příjemné chvíle. Přátelské posezení v duchu kouzel a magie se uskuteční 4. května od 15.00 hod., kdy proběhne oficiální zahájení ve formě první letošní „Magic party“. Na zahájení již tradičně vystoupí hned několik členů kouzelnického klubu, kteří vás jistě překvapí s tím, co nového se přes zimu naučili, a hosté.

Pivní pohoda Jaroměř

Kdy: sobota 4. května od 12:00 do 22.00 hodin

Kde: Masarykovy sady, Jaroměř

Za kolik: bez vstupného



Proč přijít: Jako každý rok, se akce uskuteční v krásných Masarykových sadech. Představí se 8 řemeslných pivovarů a chybět nebudou ani stánky s občerstvením. Na podiu se můžete těšit na hudební vystoupení od 16.00 hodin. Novinkou jsou festivalové skleničky, které si budete moci zakoupit u jednotlivých pivovarů. Sklenička je nevratná, zůstane vám na památku. Pivo budete degustovat pouze z festivalového skla.

Pozvánka na Facebooku.

Charitativní běh pro Emmičku

Kdy: 4. května od 9.00 hodin

Kde: Kramolna



Proč přijít: Druhý charitativní běh pro Emmičku se bude konat na Kramolně u hasičské zbrojnice. Trasy 3 a7km pro nejmenší děti 200m. On-line registrace: www.sportchallenge.cz/cz/beh-pro-emmicku/2024/registrace nebo na místě o 9 do 10:30 hodin. Trasy jsou vhodné pro běžce, hobby běžce, běžce se psem, chodce, trasa vhodná i pro sportovní kočárky. Je připravený doprovodný program. A na co se vlastně můžete těšit? Hudebně to zajistí DjKovi Petr. Pro děti bude připraveno malování na obličej a program. Budete si moct vyzkoušet sportovní masáž a masáže Bereniké. Občerstvení zajištěno a zdarma.

Otevření Orni Parku v Jaroměři

Kdy: sobota 4. května v 10.00 hodin

Kde:Jaroměř



Proč přijít: Premiérové otevření první etapy parku, kde uvidíte celkem 23 druhů ptáků (zatím) nebo první zástupce savců - pyšnou matku ovce ouessantské (nejmenší plemeno ovcí) s jejím roztomilým potomkem. A na co dalšího se můžete těšit? Pro první návštěvníky bude menší občerstvení na uvítanou, malování na obličej pro malé i velké, pro děti navíc i pískoviště. Možnost zakoupení prvních suvenýrů (magnetky), jejímž zakoupením podpoříte nejen park, ale především i kriticky ohrožené rosely žlutokřídlé a žlutoramenné. V této fázi se otevírá první etapa parku, která bude zaměřena na Afriku, Asii a Austrálii.

Vyberte si i z dalších akcí, které se konají napříč krajem!