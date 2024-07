Tropická charitativní pouť

Kdy: 12. - 14. července

Kde: Česká Skalice

Za kolik: Dobrovolné vstupné podpoří postižené (znevýhodněné) děti z České Skalice a okolí.

Proč přijít: Již 18. ročník charitativní akce nabídne celodenní odpočinkový program, a to vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Samozřejmostí budou pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Od pátku do neděle bude hrát živá muzika. Program pro děti i dospělé po celé tři dny. O mluvené slovo se postarají Ondra Pokorný a Michal Ulrich mladší.

V pátek zahrají kapely Furt Fajn, Kon&Takt, Čí je to vina?, Nabran Kutah, Croween rock a Jan Vápeník s kapelou čp. 01. V sobotu budou hrát kapely DeBill Heads, Gemini (Dalibor Janda revival), Ulrichovo náměstí, Ozzy Osbourne revival, Benjaming´s Clan, Heebie Jeebies a Malý kaťata. Večer bude hasičská vodní fontána s ohňostrojem. V neděli vystoupí kapely 4+1 band, Doctor P. P. a Emrei´s (ex Wishmasters).

A na co dalšího se můžete těšit? Na dětský den, malování na obličeje a soutěže, pouť s extrémními atrakcemi, koutek se zvířaty a papoušky, projížďky, stolní fotbálek v životní velikosti, barmanskou a ohnivou show. Na akci zavítá také kouzelník Mr. Carlo, přijedou historická vozidla KHV Metuje, modeláři Falemo Červený Koselec. Nebudou chybět ukázky záchranné služby přímo na vodě, přelety Dračí letky z Trutnova, canisterapie – léčba pejskem, vystoupení fenky Agi s páníčkem Štefanem, loutkové divadlo Bauerovi z Josefova. Zavítají sem také hasiči z širokého okolí.

Oživlý Josefov

Kdy: 12. a 13. července

Kde: Josefov

Proč přijít: Pevnostní město ožije 12. a 13. července dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v historickém kostýmu, na vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. Josefov se na chvilku vrátí do dob své největší slávy, prostor kolem kostela Nanebevstoupení Páně a na Bastionu IV i letos zaplní trhovci a řemeslníci, po městě budou jezdit kočáry tažené koňmi, uvidíte nastoupenou armádu i korzující dámy v krásných šatech. Program vznikl ve spolupráci místních spolků, organizací a dalších partnerů. Páteční program bude probíhat pouze na Bastionu IV, od 17,00 do 22,00 hod, kde bude pro všechny příchozí připraven lákavý tvůrčí a divadelní program. Sobotní program bude začínat již v dopoledních hodinách od 9:00 do 15:00 hodin.

Muzejní staročeské trhy

Kdy: sobota 13. července od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Nové Město nad Metují

Proč přijít: Ve venkovních prostorách muzea a Spolkového domu na Husově náměstí se v sobotu uskuteční už tradiční Muzejní staročeské trhy. Můžete se těšit na ukázky řemesel, rukodělné dílničky pro děti i občerstvení.

Africký večírek

Kdy: 13. července od 20.00 hodin

Kde: Kiosek u zámku v Ratibořicích

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Vydejte se na přednášku „Historie Safariparku Dvůr Králové nad Labem, se kterou vás seznámí Alexis Karadžos a na svého dědečka bude vzpomínat Marian Vágner. O hudební doprovod se postará host večera Divoké bubny. Výtěžek z celé akce poslouží na pobyt kamarádky a skvělé sochařky ze zimbabwské vesnice Tengenenge Maudy Muhoni v Čechách.